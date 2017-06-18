樹黨竹北市代 擬提報亞泥舊礦場為「文化景觀」

樹黨、新竹縣竹北市民代表許育綸考慮提報關西已停採的舊礦場，建請縣府文化局登陸為「文化景觀」。（資料照，記者黃美珠翻攝）

2017-06-18 20:02

〔記者黃美珠／竹縣報導〕樹黨、竹北市民代表許育綸反對亞泥再回新竹縣，但對於這個曾存在地方且影響深遠的產業，他考慮如果亞泥真的撤銷新開發案，他就提報其舊礦場，建請縣府將之登錄為「文化景觀」，當成地方產業文化財永久保存，讓世人知道在這個土地上曾發生過的事情，以及台灣在環境、國土保育PK經濟發展的拉扯與進展，可望幫助舊礦區整體復育重生腳步，也能作為後世子孫鑑古明今的參考。

新竹縣政府文化局局長張宜真說，只要許育綸提報，文化局就會依法展開相關程序，進行是否登錄的相關作業審查和評估。

許育綸說，文化景觀早就在文化資產的分類裡面就有，只是新竹縣市到目前都還沒有任何登錄，這在其他縣市已經蠻多見的了，例如嘉南大圳就是。

他說，文化景觀超越單一古蹟或是歷史建物的概念，是全面性更廣域的空間探討。如果亞泥真的確定撤銷新的開發申請案，他就會提報，且希望縣府文化局可以儘快會勘、完成登錄，替新竹縣保存這一段非常重大的產業歷史。

畢竟它曾經替新竹縣創造非常多的就業機會，也是一個時代很重要的產業。過去有亞泥和台泥共同存在在新竹縣關西鎮，如今台泥的採礦機具等都拆光光了，他覺得非常可惜。

而在台灣國土保育和復育的觀念越來越抬頭下，他不樂見有任何新的礦區的開採，他也呼籲想要申請開採的業者要能體認這個時代趨勢，在這個轉型的時代，讓過去的歷史趕快登錄轉為文化景觀，不管是就環境國土也好，或是這些產業遺跡也好，給後代回顧和思考其中保存和開發的議題。