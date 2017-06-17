文藻甜姐兒雙姝獲勤學獎 幕後故事大公開

洪雨蓁（右）及王鈺蓁（左）克服生理障礙，雙雙榮獲勤學獎。（記者洪定宏攝）

2017-06-17 16:40

〔記者洪定宏／高雄報導〕文藻外語大學今天舉辦畢業典禮，二技部與五專部德文科系的洪雨蓁、王鈺蓁長相甜美、活潑開朗，很難想像雨蓁是輕微腦麻患者、行動不便，王鈺蓁則是交感神經引發比針刺還難過數倍的慢性疼痛，但她倆克服障礙，努力向學，雙雙榮獲「勤學獎」。

二技部德文系畢業的洪雨蓁表示，她因為早產缺氧造成先天性腦性麻痺，雖然智力未受影響，但傷及運動神經，直到3歲才會走路，但從此行動不便，國小曾有同學故意學她走路，「讓我很受傷」。

所幸雨蓁遇到許多願意幫她的師長及同學，逐漸擺脫心理陰影，個性愈發開朗樂觀、處事「大而化之」，曾到德國當交換學生，決定效法德國嚴謹的工作態度，所以考取文藻華語文教學研究所，希望畢業後到德國當華語教師。

五專部德文科畢業的王鈺蓁指出，她10歲時受傷後，罹患交感神經引發的慢性疼痛疾病，右腳長年疼痛，尤其疲憊時更加嚴重，有時需要長達半個月的休養。

因此，鈺蓁自行發展出一套「疼痛管理方法」，當感覺疼痛難耐時，趕緊轉移注意力，例如特別用心讀書等等，讓自己忘記疼痛。

因為母親外語能力強，精通英語且副修德語，鈺蓁從小英語就很流利，所以在五專部主修德語，並繼續就讀文藻二技部德文系。