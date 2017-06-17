經濟無虞才能思考學習 清寒生感謝台電

台電頒發獎學金給龍井區低收入戶及優秀學生，今年總共錄取1009人，特別助學金也錄取26名學生。（記者何宗翰攝）

2017-06-17 16:44

〔記者何宗翰／龍井報導〕台電今天頒發獎學金給龍井區低收入戶及優秀學生，今年總共錄取1009人，另有特別助學金也錄取26名學生。其中，中國醫藥大學藥學系學生陳思余，在父親過世後獨自照料母親及弟妹，克服家庭環境仍學業優異；陳思余領獎時表示，從高中、大學起，台電每年的獎助學金沒有缺席過，讓她就學時經濟無虞。

台中發電廠廠長薛人豪表示，台電自民國79年就開始針對龍井區低收入戶及優秀學生設立獎學金，今年個人部份錄取293人，龍井區國中、小學推薦錄取716人，總共錄取1009人；另外設立特別助學金，扶助經濟遭遇重大困難，或生活陷困、急需協助的高中、大學生，今年也錄取26人。

頒獎典禮今天在台中發電廠舉辦，議員劉淑蘭、顏莉敏及多名龍井區校長都到參加，龍津、龍山國小也分別表演直笛及英語歌唱、管樂表演；劉淑蘭說，龍津國中即將改制為高中，希望台電能就近栽培電機人才，未來可以留在地方服務；龍泉國小校長陳勇男說，投資教育永遠不嫌多，希望台電獎學金能一年年增加。

受獎學生陳思余表示，六月她即將畢業，去年實習時她觀察到關於醫療自主權及藥品浪費的問題，感謝台電的獎學金讓她經濟無虞，讓她能思考更深層的問題，希望畢業之後能保持良善和溫柔的心，奉獻所學和專業，改善社會。