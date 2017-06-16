台中推心智障礙者社區居住 未來1年成立1處

2017-06-16 18:47

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為讓心智障礙者也能在一般社區環境中居住生活，社會局推動「成年心智障礙者社區居住方案」，目前己成立15處社區居住家園，未來將以1年1個單位的速度成立，讓心智障礙者適應社區環境，在父母百年後，有能力獨立生活。

社會局今天在愛心家園舉辦心智障礙者社區居住成果發表，由社會局委託瑪利亞社會福利基金及承辦社區家園的社福單位合力協辦，吸引不少其他縣市相關社福單位參與，進行實務經驗交流。

社會局副長陳坤皇表示，台中市推動「成年心智障礙者社區居住方案」至今已13年，市府與7個社福單位合作，目前成立15處社區居住家園，服務77位身心障礙者，希望讓身心障礙者和一般人一樣，在一般社區環境中居住生活。

此外，社會局還推動「台中巿成年身心障礙者獨立生活支持服務計畫」，讓身障者依自己意願，返回原生家庭或獨立租屋生活。

社會局表示，社區居住是6個身障者住在一起，學習如何在社區生活，但是獨立生活計畫則是身障者在社區居住後，已有能力可以單獨1個人住，可以選擇回到原生家庭或是自己獨立在外居住，去年試辦，有3位自己居住，其中一對姐弟，因反應不錯，今年則正式辦理。

陳坤皇表示，台中市是全國推動「社區居住」最多的縣市，而且各障別的社區居住都有，雖然社區居住在推動時，面臨人力、場地、經費的困難，目前只能暫時進行多元性居住，但是社會局仍會持續推動。

瑪利亞基金會執行長陳美鈴表示，心智障礙最終還是要回到社區，因此希望政府能全力推動社區居住，因為心智障礙者在自己的社區，學習購物、學習與人相處，增加其信心，而且對身體也有幫助。

陳美鈴指出，但是推動社區居家很不容易，因為中央政府的補助不夠，台中市則會協助補其缺額，而且中央要求1年申請1次，希望能如補助機構一樣，可以採永續補助，而不是1年就要提出1次申請。