工業區排異味有始有終？ 埤頭國中忍臭畢業

2017-06-15 17:18

〔記者陳冠備／彰化報導〕無懼風雨不斷，彰化縣埤頭國中今日如期舉辦畢業典禮，3百多位畢業生齊聚會場高唱驪歌，氣氛感人，不過場外卻傳來一陣陣臭酸味，令畢業生們難過作嘔，甚至帶起口罩參加。大家把矛頭指向附近的埤頭工業區，懷疑是不肖廠商排放空污所致。縣府環保局表示，異味可能來自工業區內的食品或印染業，未稽查出毒化物，已要求廠區督促管理。

埤頭國中緊鄰埤頭工業區約300公尺，廠區內有食品、印染、環保回收等加工廠，每當南風吹起，校園內就會聞到一陣陣的酸臭味，有時還會有刺鼻的塑膠味與焦煤味，五味雜陳令全校師生不堪其擾，嚴重時只能緊閉門窗、戴口罩上課，今日校方在戶外風雨球場舉行畢業典禮，原以為下雨能沖淡異味，但在西南氣流助陣下，異味加劇，311位畢業生只能在臭酸味中，忍臭畢業。

畢業生蔡志浩對此覺得很掃興，他說，從昨天就不斷飄來臭味，但因為今日是畢業典禮，不想戴口罩破壞心情，只好儘量忍臭，可是就不能玩太盡興，不然會吸入好幾口臭空氣，會想吐；也有林姓畢業生說，會場人多空氣又臭又悶，忍不住還是戴一下。

校長許文宗表示，多次向工業區反映，不要在日間上課期間排放有異味的氣體，但始終不見改善，尤其今天是畢業典禮，眾多賓客觀禮，雖特別提醒還是照排不誤，「難道不能給學生們一天慶祝的權利？」

環保局空品科科長劉子云表示，經查主要異味來源為食品製造程序及印染整理程序，但因雨天不適採樣，已督促廠區業者加強管制。由於該工業區成立早，並無完善綠帶規劃，以致易造成周邊環境影響，環保局將另案請工業局研擬改善；環保局從103年起執行該工業區專案稽查管制，派員現場查核230次，已告發處分9次。