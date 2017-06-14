宜蘭百年藍屋「黑」3年 下月試漆可望原色重現

舊宜蘭監獄門廳由藍屋變黑屋。（記者簡惠茹攝）

2017-06-14 12:35

［記者簡惠茹／宜蘭報導］百年歷史建築「舊宜蘭監獄門廳」以藍色外牆聞名，業者更以藍屋命名經營餐廳，但是3年前因透明漆化學反應，造成藍屋變黑屋，議員黃定和批，3年了都沒動作，文化局表示，已與業者聯繫，正在採購適合的藍色護木漆，會將藍屋原色重現。

舊宜蘭監獄門廳屬於木造建築，是1896年興建的「宜蘭監獄署」一部分，2001年6月29日登錄為歷史建築，委託民間業者維護管理，由於建物外觀特殊的藍色外牆吸引許多民眾目光，業者也賦予歷史建築新生命，以「藍屋」為名在此開設餐廳。

但是2014年時，文化局考量藍屋外牆的油漆有剝落的情形，擔心影響建築整體結構，要求業者漆上透明護木漆保護木頭，但是沒想到業者漆上後，「藍屋」卻變身「黑屋」，讓許多民眾傻眼，業者自己也說，沒想到只是漆上透明漆，居然變成黑色，自己也很驚訝。

事隔3年，議員黃定和說，3年前文化局就說過要想辦法把藍屋恢復原狀，但是到現在都遲遲沒有動作，文化局應該做好歷史建築的維護工作，但是卻沒有做好把關，造成歷史建築遭到破壞，現在復原工作又遙遙無期，要求文化局要趕快與業者協調復原。

文化局文資科表示，今年已有跟新月廣場聯繫，當初漆上的透明漆產生化學反應，讓外牆變成黑色，後來希望等到護木漆比較剝落的時候再重新漆，經過3年時間，觀察護木漆的狀況已經可以再次施作，這次會請新月使用接近原本建築物顏色的藍色護木漆，全面上漆前也要先試做一小部分，看看效果，確定是藍色的才全面上色。

負責維管藍屋的蘭城新月廣場副總經理李莉莉表示，之前是為了保護木頭漆上護木漆，無心的動作卻造成大家討論，這次施作前有特別請文化局指導，目前正在尋找日本藍色護木漆，希望能還原藍色的外牆，預計下個月請文化局到場協助，先完成一小部分試做，確定沒問題才整體上漆。

舊宜蘭監獄門廳原貌。（宜蘭縣政府提供）