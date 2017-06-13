夏日防蚊大作戰！ B群加水、麻油抹手其實無效

2017-06-13 17:38

〔記者楊綿傑／台北報導〕時序來到梅雨季，動不動就發生豪大雨，也為蚊蟲孳生形成良好條件，環保署指出，防治登革熱必須落實「巡、倒、清、刷」工作，不應輕信「在積水容器投入漂白水、鹽巴、1元硬幣」、「製作驅蚊中藥包」、「維生素B群加水」、「麻油抹手」等偏方，否則可能因為民眾錯誤觀念，造成登革熱疫情。

環保署表示，包括白線斑蚊、埃及斑蚊都可能傳染如登革熱、屈公病、茲卡病毒等疾病，而住家最常見的則是熱帶家蚊，他們都可能隱藏在花盆底盤、輪胎、帆布、水溝、屋頂的天溝、地下室、水缸、保麗龍等悶熱又潮濕的環境。

環保署指出，蚊蟲防治有賴「巡、倒、清、刷」的行動，巡檢居家室內外積水容器，把積水倒掉，將不必要的容器清除減少潮濕機會，並仔細刷洗容器，將蟲卵去除，杜絕蚊蟲生長空間。

中興大學昆蟲系教授黃紹毅則介紹，在防蚊液的使用上，要噴灑含有DEET（敵避）成分的才有效，大概能夠維持4小時。但如果民眾偏好使用天然防蚊液，他建議可以選擇含有高濃度檸檬胺的精油，若是檸檬胺只有10幾%，功效不會超過20分鐘。

在居家就寢方面，環保署認為最有效的就是掛蚊帳，黃紹毅則提醒，蚊子體型大約4至5毫米，所以選購蚊帳時，要找孔徑在4至5毫米以下的，否則蚊子還是進得來，但也不能挑孔徑過小，以免悶熱不透風。

環保署也破除許多其實無效的防蚊秘方，「在積水容器投入漂白水、鹽巴、1元硬幣」、「製作驅蚊中藥包」、「維生素B群加水」、「麻油抹手」這些不但可能沒效果，甚至還會破壞環境。