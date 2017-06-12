「拼布女王」失學刻苦還債 不忘進修完成高中學業

2017-06-12 22:10

〔記者佟振國／南投報導〕「拼」出自己的人生！南投縣埔里鎮今年50歲的拼布老師蘇虹寧，原本家中經營外銷工廠，卻碰上產業外移又遭人倒債，讓她國中畢業後即投入職場分擔家計，並靠苦學獲得拼布證照，辛苦多年終於還清債務，才能重拾書本就讀暨大附中進修部，今天終於拿到畢業證書，比一般高中生的年紀足足長了32歲，憶及其中的酸甜苦辣，也令她悲喜交集。

國立暨大附中昨舉行畢業典禮，今年50歲就讀進修部的蘇虹寧，是本屆年紀最長的畢業生，但在校3年成績名列前茅，更鮮少請假缺課，獲頒勤學獎鼓勵。

蘇虹寧家中原經營外銷工廠，家境還算不錯，卻碰上產業外移浪潮又遭人倒債，家中負債上千萬，房產變賣也不夠償債，15歲國中畢業即輟學工作，憑著對拼布的興趣，苦學取得日本證照，開設「創藝拼布」工作室，經過多年努力終於幫家中還清債務。

蘇虹寧無債一身輕，決定重拾書本完成高中學業，雖然高中之路一走就是35年，也一般18歲高中畢業生晚了32年才拿到畢業證書，但她認為只要有心，一切都不嫌晚。

校長張正彥表示，蘇虹寧就讀商業經營科，3年成績都是班上第一名，還學習投資理財、會計學，增進自己在職場的能力，好學的她除了考取日本餘暇文化振興會拼布證照，還有丙級中餐廚師證照，真的是勤學楷模。