臉書誤我國中3年... 她倆戒斷沉迷可望錄取台科大

2017-06-12 20:23

〔記者顏宏駿／彰化報導〕臉書害人不淺！今年高職統測成績今公佈，員林家商學生黃郁庭、賴彥臻，就讀國中時沉迷臉書聊天，成績一落千丈，會考後痛定思痛，戒除臉書成癮，結果成績突飛猛進，3年後的統測考出655、766的高分，可望錄取第一志願台科大。

賴彥臻報考的「商業與管理群類」，全國共有2萬565人報考，她成績排名全國第6，中彰投雲嘉考區排第1；黃郁庭報考「英語類」，全國共有4368人報考，全國成績排名第5，中彰投雲嘉考區排第1。

3年前賴彥臻與黃郁庭就讀員林市大同國中，成績並不出色，會考賴彥臻只考5B，黃郁庭則是1A4B，2人坦言，當初完全無法接受自己的「爛成績」，任憑「老天安排」進了員林家商。

會考成績出爐，她們非常後悔，自怨自艾「為什麼不努一點？」但很快她們收拾沮喪的心情，把自己差勁的表現歸究於「沈迷臉書」。

賴彥臻說，臉書像「迷幻藥」把她吸進去，她整天掛在臉書看別人的發言，自己也樂得當「意見領袖」，發表一些「八卦文章」或「毒舌罵人」，欲罷不能，直到會考前一個禮拜，才驚覺「臉書誤我3年」，但此刻已來不及，考出爛成績是可以預期。

黃郁庭也說，國中時每天至少花2小時掛在臉書上，書讀到一半，就看看別人在聊什麼話題，「我真的是被臉書打敗」。

賴彥臻、黃郁庭異口同聲說，進入員林家商後，她們痛定思痛，有好長一段時間不上臉書，後來有上沒上都無所謂，她們也不在乎臉友的發言了，自己更把以前上臉書的時間拿來唸書，學業成績突飛猛進，有好成績就有自信，越唸越有興趣。

她們説，被一個東西綁架，是很悲哀的事，臉書有超過9成的東西都是垃圾資訊，必須學會如何利用臉書，但不要被它綁架。