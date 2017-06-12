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六輕燃煤許可證獲展延 環團：不符公平正義

環團認為許可證展延獲准，不符公平正義，虧欠雲林人。（記者林國賢攝）

2017-06-12  11:41

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣府核准台塑六輕廠13張燃煤操作、使用許可證展延，縣長李進勇表示，雲林縣對生煤管制全國最嚴格，但須依法行政，希望環保團體理解；環團則表示，不符公平正義，虧欠雲林人。

縣長：雲林有全國最嚴格管制標準

李進勇說，公民營電廠遍布全台，雲林縣政府對於電廠燃煤管制是最嚴格的，這也讓企業壓力非常大，幾乎每項措施都提出訴願、行政訴訟，希望環保團體與社會各界，看見縣府的努力，支持雲林縣政府。

李進勇指出，這2個月來，許多人士一再要求雲林縣府停發許可證，但這可以嗎？他佩服環保人士捍衛環境的理念與努力，但尊重法律與法令。

雲林縣是全國第一個通過禁燒自治條例縣市，但在去年被環保署宣告無效，自治條例被宣告無效，縣府能夠用行政令命停發許可證嗎？這是普通法律常識。

李進勇說，能源轉型並非一蹴可至，綠政府已經定下能源轉換時程，到2025年發電能源天然氣50%、綠能20%，燃煤30%。

李進勇強調，大家努力已促使最大民營電廠麥寮電廠願意在6月15日送件，不再使用石油焦；燃煤簽下備忘錄在2025年之前3部機組轉型使用天然氣，他不敢說最理想目標，但這跨出能源轉型非常重要一步，將帶動其民營電廠配合轉型，雖然這非最理想目標，但這麼大目標，大家應共同珍惜，雲林縣府絕對不會因簽署備忘錄就出現怠惰，仍會依法加強管制。

雲林縣生態保育協會理事長陳泰安表示，這次縣府核發許可證的內容，感覺是為配合中央全國供電的需求，對全國的用電需求，卻要讓雲林來負擔汙染，不符公平正義，雲林縣民真的委屈了。

陳泰安強調，總統蔡英文應學習齊柏林導演的精神，真正看見台灣的根基，在於有安全的環境和健康的空氣。

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  • 雲林縣長李進勇強調雲林縣有最嚴格空污管制標準，盼大家一起珍惜目前成果。（記者林國賢攝）

    雲林縣長李進勇強調雲林縣有最嚴格空污管制標準，盼大家一起珍惜目前成果。（記者林國賢攝）

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