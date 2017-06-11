竹市青青草原熱氣球FUN暑假 今年將再度升空

去年吸引爆滿人潮的新竹市青青草原熱氣球FUN暑假升空活動，今年市府將在7月29,30日再度舉辦，歡迎市民參與。（記者洪美秀攝）

2017-06-11 16:22

［記者洪美秀／新竹報導］去年吸引7萬人次進場的熱氣球在新竹市青青草原升空活動，新竹市府已決定今年7月29日及30日再度舉行「熱氣球放暑假升空」活動，同時為避免去年的塞車潮重現，市府交通處今年首度規劃「禁止自小客車」進入香村路，全部改以接駁車接駁民眾，預料將再掀熱氣球風潮。

新竹市府城銷處長顏章聖說，青青草原是台灣少見的大面積草原，去年舉辦的熱氣球放暑假活動，吸引爆滿人潮，即使沒有登上熱氣球，也吸引超多民眾來觀看熱氣球從滿地翠綠的草原升空，尤其升空後的熱氣球可看見蔚藍的17公里海岸線及新竹市區，讓市民印象深刻。

今年市府將再度舉辦熱氣球「Fun」暑假升空活動，時間在7月29日、30日，至少會有3顆熱氣球在氣流最穩定清晨五點半升空，採定點繫放方式，並開放現場排隊免費搭乘，但若受天候因素影響，會改到8月5日與6日。

不過，去年因青青草原舉辦熱氣球升空活動，兩天吸引7萬人次，雖提高青青草原知名度，但也帶來塞車之苦，很多民眾上不去、下不來，塞車情況嚴重，今年市府交通處將一改去年做法，今年會全面禁止自小客車駛入元培街往香村路上青青草原，全部改由接駁車接駁遊客上山。

自小客車遊客可將汽車停放在海山漁港、美山聯絡道及中華路沿線，所有接駁車都是隨招隨停，預計出動40部接駁車接駁遊客，從清晨4點半到5點間開駛第一班車，若加上香山火車站及三姓橋火車站的接駁車，預估1個小時可接駁2000名遊客到青青草原。

另一般機車或自行車不受此限，但機車兩輪族需走元培街148巷，並統一停放在大坪頂停車場，預估可停3000部機車。

交通處長倪茂榮說，已擬定青青草原熱氣球交通接駁專案，目前是以2天7萬人次為預設人潮規劃，除將自小客車停車場拉到17公里海岸線沿線停放，也鼓勵遊客賞完熱氣球搭接駁車後，再到17公里海岸線及香山溼地觀潮看夕陽，暢遊新竹。