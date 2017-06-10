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好學不倦 80歲退休教師呂理組獲終身學習楷模

2017-06-10  17:13

［記者謝武雄／桃園報導］蘆竹區私立開南大學今天舉行畢業典禮，其中應用華語系碩士生呂理組是退休教師，目前已經80高齡，他加入開南成人回流教育體系，努力完成「台語漢字文白異讀間聲韻調轉移規則研究」碩士論文，口試總平均拿下94分的優異分數，獲得「終身學習楷模獎」，也是長年獲獎者，他的妻子、兒孫三代也到場獻花。

呂理組曾服務於桃園文昌國中、桃園農工等校，20年前年曾移居紐西蘭，被選為台僑協會理事，從事台語教學與會刊編輯，激起他研究台語的興趣；2002年在桃園創立台語文化學會，推動台語識讀，出版過「台語文音字典」等書，回台創桃園台語文化學會，長期在社區大學、長青學苑教生活漢文。

呂理組說，過去認為台語有音無字，經研究台語有音也有字，在開南大學教授林政華、余伯泉指導下，在應華系碩士班提出200多頁的論文，例如教育部公布的台語字表，認為「腳步」應改作「跤步」，但他研究發現漢字的「腳」的台語就是「ka」，「腳步」是台語、華語共通漢字，這項研究在臉書獲得很多迴響，也是口試拿高分的主因。

80歲還能參加開南大學畢業典禮，呂理組相當高興，他說，事隔54年再參加畢業典禮，讓人感受良多，他也以「我都在讀書，你怎可不讀書」，鼓勵年輕人多讀書。

開南大學畢業典禮，其中碩士班畢業生60人、碩士在職專班81人、學士班畢業生1589人、進修學士班297人，總計2027人，畢業生也頒發智育、服務、勤學向陽、體育、終身學習等5個獎項，共有72人獲獎。

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  • 呂理組畢業，他的妻子、女兒、孫子到場獻花，三代同堂、場面溫馨。（記者謝武雄攝）

    呂理組畢業，他的妻子、女兒、孫子到場獻花，三代同堂、場面溫馨。（記者謝武雄攝）

  • 80歲退休教師呂理組好學不倦，獲終身學習楷模。（記者謝武雄攝）

    80歲退休教師呂理組好學不倦，獲終身學習楷模。（記者謝武雄攝）

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