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台語人口漸減 柯文哲：我兒女也都很少講台語

2017-06-10  13:58

〔記者陳紜甄／台北報導〕二二八事件今年適逢70週年，台北二二八紀念館首度舉辦「台語文書畫展」。鑑於講台語人口漸減，二二八紀念館長蕭明治舉辦此展，以書法書寫台灣早期先民的諺語與二二八，呈現當時台灣的生活精神。今日畫展開幕，市長柯文哲致詞時說，台語是重要的語言，「但他的兒女也慢慢不講台語」；台語作為母語，未來傳承出現困難。

柯文哲說，台灣是我們生長的地方，台語是我們的母語，語言不只是社會工具，也是文化的展現。他舉例，他1993年前往美國留學時，當時最流行的電視節目是脫口秀，「我看得懂每一個字，但我美國同學看得哈哈大笑，我都不知道他們在笑什麼。」柯以此例說明，語言就是文化，「台語是文化的一部分，而且是很重要的一部分。」柯致詞完畢後，便隨同現場人員一同參觀畫作。

現場導覽人員介紹到一幅畫作時，其作品以端莊毛筆字，寫下鄭南榕坐牢期間中的一句名言，「我們是小國小民，但我們是好國好民」；此時柯看到後說，「蛤，他有坐過牢喔？」端詳一陣後，柯沒再多說什麼，便繼續看下一件作品。接著，柯看到了一件作品寫著「一代親，二代表，三代無了了」，感到非常熟悉，「這句話我媽媽常講。」

談起策展緣由，蕭明治表示，鑑於台灣講台語的人口，多為老一輩的長者，雖然現在學校也有開設台語課程，但學生們僅視為課程，日常生活很少用到。今年適逢二二八事件70週年，二二八紀念館首度舉辦台語文書畫展，並舉辦音樂、藝術等系列周邊活動，讓更多民眾了解二二八事件以及早期台灣先民的的生活精神。

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  • 「台語文書畫展」今日開幕，市長柯文哲也到現場致詞，參觀畫作。（記者陳紜甄攝）

    「台語文書畫展」今日開幕，市長柯文哲也到現場致詞，參觀畫作。（記者陳紜甄攝）

  • 創作者陳永模說明，「我們是小國小民，但我們是好國好民」，這句話意指「我不是出來作亂的暴民。」（記者陳紜甄攝）

    創作者陳永模說明，「我們是小國小民，但我們是好國好民」，這句話意指「我不是出來作亂的暴民。」（記者陳紜甄攝）

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