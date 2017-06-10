中正大學畢典 國考四冠王致詞勉人生逆轉勝

2017-06-10 13:39

〔記者蔡宗勳／民雄報導〕中正大學105學年度畢業典禮10日登場，今年校方首度邀請2位畢業生上台致詞，由國考四冠王財經法律所葉芮羽以及不畏罕病2度奪得總統教育獎的數學系陳祐明上台講述在中正大學就讀期間如何迎接挑戰、力抗逆境，最終翻轉人生。

葉芮羽指出，過去當桌球運動員的日子，夢想是贏得奧運金牌，想想到會轉換跑道，還一腳踏入中正大學成為法律人，但以體保生資格進入中正的她，因學業程度差了同學一大截，遭冷嘲熱諷，不過憑著運動家精神苦讀，不僅對法律產生興趣，以榜首之姿推甄上中正財法所，並在去年一口氣考取司法官、律師、調查局調查人員及警察法制人員等，更在最後決定穿上法袍捍衛司法正義。

葉芮羽強調，再長的路，一步步走也能走完，再短的路，不邁開腳步還是無法到達，過程中領悟到要讓璞玉發出光芒的唯一秘訣就是「努力」。

罹患罕見疾病「脊髓性肌肉萎縮症」，陳祐明曾被醫生診斷活不過5歲，但坐著輪椅，身體和口語功能更隨著年紀增長逐漸退化的他，從不放棄任何機會，大學4年不僅雙主修數學、資工系及拿下5個學期校長獎，也開著「戰車」參加社團比賽、帶營隊、返鄉服務等活動。

出身雲林的陳祐明全程用台語說出在中正的點滴，他說，台語很美且有些語調只有台語才念得出來。

陳祐明勉勵同學們，表示畢業後不論是吃頭路、創業，或繼續讀研究所，難免會碰到不順遂、不如意的事，但當想要放棄時，也許可以想想大學時曾有一位患了罕見疾病的同學還在某處堅持著。