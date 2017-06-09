高職生畢業前 3張乙級證照到手

2017-06-09 19:42

［記者黃旭磊／高雄報導］中山工商畢業生陳厚翰在校考取電腦硬體裝修、儀表電子、電腦軟體應用等3張乙級證照，而全校畢業生共考取9千7百多張丙級證照，堪稱南臺灣最多。

中山工商今天（9日）舉行畢業典禮，2038名畢業生先參加畢業挑戰賽，挑戰攀繩、盪鞦韆等技能，留下青春回憶，而本屆畢業生考照成績亮眼，除了丙級證照，電資群、商資群、汽車科、美容科、機電科、餐旅群共拿到796張乙級證照，陳厚翰為創校以來唯一拿到3張乙級證照。

陳厚翰還拿到全民英檢、多益、微軟網路安全證照、PVQC、校內專業英文等考試證明，沒浪費在校時間。他表示，國中成績在後段班，來到中山工商感覺如魚得水，首張乙級證照是電腦硬體裝修，接下來電腦軟體應用乙級及儀表電子乙級考照，日期竟在統測前3天，需兼顧課業與考試，蠟燭兩頭燒。

陳厚翰說，考照前練習儀表電子焊接，電容極性搞錯而毀損，常熬夜到半夜3點，所幸經王冠智及陳妙紅等多名老師指導，順利通過檢定。

中山工商校長林昭億表示，高職生要考乙級證照不容易，首要在高一拿到丙級證照，隔年即高三才能考乙級，今年竟能拿到796張證照，數量冠全國，而電子三甲班全班33人拿到雙乙級，表現亮眼。

電子三甲班李宇翔曾獲得第21屆遠哲科學趣味競賽冠軍，李母為陸配，14歲來台依親，礙於身分無法考照，情緒一度低落，今年元旦政府開放陸籍子女可報考技能檢定證照，李宇翔立即報考電腦硬體裝修及工業電子，獲得2張丙級證照。