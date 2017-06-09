| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 6/10前 一票支持台灣之光！
 首頁 > 生活

8成癌友營養失調 醫師建議：「低醣、優脂、高蛋白」

醫師建議癌友掌握「低醣、優脂、高蛋白」3大飲食原則。（記者林彥彤攝）

2017-06-09  16:20

〔記者林彥彤／台北報導〕2014年我國癌登統計新發人數首破10萬大關，不過調查顯示，有高達8成癌友有營養失調問題，甚至有4成癌友死於營養不良而非癌症本身。醫師提醒，未及時補充營養會影響日後治療，建議癌友掌握「低醣、優脂、高蛋白」3大飲食原則。

台灣腸癌病友協會理事長、高雄長庚紀念醫院大腸直腸外科教授陳鴻華指出，由於癌細胞會產生誘導發炎的細胞激素，增加蛋白質及脂肪的解體，導致患者代謝異常、能量及營養素過度消耗等，加上患者因接受治療會產生食慾不佳副作用，如未及時補充營養，不僅體重下降、產生惡病質現象，嚴重恐無法進續進行化療和其它治療。

陳鴻華表示，一般行動正常的人，每天每公斤約需30到35大卡；臥床病人每天每公斤約需20到25大卡，建議患者飲食可掌握低醣、優脂與高蛋白食物，諸如肉類、魚、豆類及蛋類等，最重要的是，患者要攝取一日足夠熱量，才可避免癌症惡病質。

癌症惡病質4大指標有「一個月內體重減輕5%或突然減輕10%」、「BMI低於20」、「血液中的白蛋白濃度少於3」以及「外觀明顯改變」。

陳鴻華說，患者如出現上述惡病質1至2項，但尚有食慾且可自行從口中進食，只要加強補充足夠營養即可，可是如果出現多項指標，又無法進食時就需請專業醫師評估，必要時需使用靜脈注射營養、或是以鼻胃管方式強迫補充營養。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 惡病質 營養不良 癌症 醫療資訊
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧清蒸蝦餅
開胃小菜✧台式鹹蚋
熱炒✧蒜苗炒香腸
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：8成癌友營養失調 醫師建議：「低醣、優脂、高蛋白」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月9日‧星期五‧丁酉年五月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.