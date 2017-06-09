8成癌友營養失調 醫師建議：「低醣、優脂、高蛋白」

醫師建議癌友掌握「低醣、優脂、高蛋白」3大飲食原則。（記者林彥彤攝）

2017-06-09 16:20

〔記者林彥彤／台北報導〕2014年我國癌登統計新發人數首破10萬大關，不過調查顯示，有高達8成癌友有營養失調問題，甚至有4成癌友死於營養不良而非癌症本身。醫師提醒，未及時補充營養會影響日後治療，建議癌友掌握「低醣、優脂、高蛋白」3大飲食原則。

台灣腸癌病友協會理事長、高雄長庚紀念醫院大腸直腸外科教授陳鴻華指出，由於癌細胞會產生誘導發炎的細胞激素，增加蛋白質及脂肪的解體，導致患者代謝異常、能量及營養素過度消耗等，加上患者因接受治療會產生食慾不佳副作用，如未及時補充營養，不僅體重下降、產生惡病質現象，嚴重恐無法進續進行化療和其它治療。

陳鴻華表示，一般行動正常的人，每天每公斤約需30到35大卡；臥床病人每天每公斤約需20到25大卡，建議患者飲食可掌握低醣、優脂與高蛋白食物，諸如肉類、魚、豆類及蛋類等，最重要的是，患者要攝取一日足夠熱量，才可避免癌症惡病質。

癌症惡病質4大指標有「一個月內體重減輕5%或突然減輕10%」、「BMI低於20」、「血液中的白蛋白濃度少於3」以及「外觀明顯改變」。

陳鴻華說，患者如出現上述惡病質1至2項，但尚有食慾且可自行從口中進食，只要加強補充足夠營養即可，可是如果出現多項指標，又無法進食時就需請專業醫師評估，必要時需使用靜脈注射營養、或是以鼻胃管方式強迫補充營養。