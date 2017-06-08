醫病》2歲雙胞胎吃生蛋 染沙門氏桿菌解血便

2017-06-08 17:53

〔記者陳建志／台中報導〕天氣轉趨炎熱，沙門氏桿菌也跟著蠢動，亞大醫院近日就收治8名感染沙門氏桿菌案例，其中一對2歲雙胞胎，疑似誤食沒煮熟的雞蛋，感染沙門氏桿菌並引發敗血症，經送醫治療確診，醫師給予抗生素治療順利痊癒，醫師提醒砧板應分生熟食使用，雞蛋與家禽肉類也必須煮熟，並使用安全的飲用水和食品，才能有效預防沙門氏桿菌感染。

亞大醫院兒科部部長林鴻志今天表示，這對2歲雙胞胎因不明原因發燒3、4天，還拉出帶有黏液狀的血便，家長嚇得趕緊就醫，經住院檢查確認是沙門氏桿菌引發敗血症，家長回想後懷疑是外食時吃了沒煮熟的蛋、肉所致，經給予抗生素治療14天後恢復健康。

林鴻志醫師表示，隨著天氣炎熱，是沙門氏桿菌好發季節，包括水、家禽、牛奶、蛋、肉製品等都是易孳生的地方，尤其它對熱抵抗力強，即使70℃時也需5分鐘才能將它消滅，近日醫院就收治8名此類患者，經查都是食用未煮熟食物和誤觸動物排泄物所致。

林鴻志提醒，沙門氏桿菌感染常見於嬰兒和5歲以下幼兒，每年都有數千人感染，患者會出現噁心、嘔吐、下痢、發燒、腹部絞痛等症狀，一般只需補充水分和電解質即可，但若是3個月或是發燒超過4天的幼兒，為避免發生移轉性的關節炎、敗血症或腦膜炎，會給予抗生素治療。