| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 「職」劇場 男神手機秘密
 首頁 > 生活

醫病》2歲雙胞胎吃生蛋 染沙門氏桿菌解血便

2017-06-08  17:53

〔記者陳建志／台中報導〕天氣轉趨炎熱，沙門氏桿菌也跟著蠢動，亞大醫院近日就收治8名感染沙門氏桿菌案例，其中一對2歲雙胞胎，疑似誤食沒煮熟的雞蛋，感染沙門氏桿菌並引發敗血症，經送醫治療確診，醫師給予抗生素治療順利痊癒，醫師提醒砧板應分生熟食使用，雞蛋與家禽肉類也必須煮熟，並使用安全的飲用水和食品，才能有效預防沙門氏桿菌感染。

亞大醫院兒科部部長林鴻志今天表示，這對2歲雙胞胎因不明原因發燒3、4天，還拉出帶有黏液狀的血便，家長嚇得趕緊就醫，經住院檢查確認是沙門氏桿菌引發敗血症，家長回想後懷疑是外食時吃了沒煮熟的蛋、肉所致，經給予抗生素治療14天後恢復健康。

林鴻志醫師表示，隨著天氣炎熱，是沙門氏桿菌好發季節，包括水、家禽、牛奶、蛋、肉製品等都是易孳生的地方，尤其它對熱抵抗力強，即使70℃時也需5分鐘才能將它消滅，近日醫院就收治8名此類患者，經查都是食用未煮熟食物和誤觸動物排泄物所致。

林鴻志提醒，沙門氏桿菌感染常見於嬰兒和5歲以下幼兒，每年都有數千人感染，患者會出現噁心、嘔吐、下痢、發燒、腹部絞痛等症狀，一般只需補充水分和電解質即可，但若是3個月或是發燒超過4天的幼兒，為避免發生移轉性的關節炎、敗血症或腦膜炎，會給予抗生素治療。

廣告
  • 亞大醫院兒科部部長林鴻志（右）提醒，夏天是沙門氏桿菌好發季節，幼兒食用的雞蛋與家禽肉類一定要煮熟避免感染。示意圖。（記者陳建志攝）

    亞大醫院兒科部部長林鴻志（右）提醒，夏天是沙門氏桿菌好發季節，幼兒食用的雞蛋與家禽肉類一定要煮熟避免感染。示意圖。（記者陳建志攝）

  • 夏天是沙門氏桿菌好發季節，台中一對2歲雙胞胎，因誤食沒煮熟的雞蛋感染沙門氏桿菌並引發敗血症。（記者陳建志攝）

    夏天是沙門氏桿菌好發季節，台中一對2歲雙胞胎，因誤食沒煮熟的雞蛋感染沙門氏桿菌並引發敗血症。（記者陳建志攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 沙門氏桿菌 醫療資訊
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧白斬雞腿
涮嘴炸物✧黃金中卷
小菜✧破布子漬苦瓜
小黃瓜如何保存？
轉寄

標題：醫病》2歲雙胞胎吃生蛋 染沙門氏桿菌解血便


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月8日‧星期四‧丁酉年五月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.