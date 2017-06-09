日本腦炎台南現蹤 外籍女疑住地感染

2017-06-09

記者林惠琴、王俊忠／連線報導

衛福部疾管署昨天公布今年國內第2例、台南市第1例日本腦炎病例，患者為45歲來台工作的烏克蘭籍女性，5月30日晚間出現劇烈頭痛、發燒、意識不清等情形送醫，7日確診為日本腦炎，由於其工作地與居住地約1公里處有養豬與鳥類，研判感染地可能為居住地，所幸病情已好轉，現住院治療中。

根據疾管署資料，該女近期無旅遊史，休假時偶爾會至玉井區採買日用品，但平時活動仍以大內區的工作地與居住地為主，距離約1公里處有養豬與鳥類，研判感染地可能為居住地。

目前同住接觸者均無疑似症狀，台南市衛生局已前往周邊進行環境調查與懸掛誘蚊燈、誘捕病媒蚊等防治措施。

台南市衛生局長陳怡表示，因應疫情，台南市開放大內區及玉井區全區民眾免費施打日本腦炎疫苗。

疾管署表示，今年國內共有2例日本腦炎，首例為5月發生在高雄市；2012至2016年確定病例分別為32、16、18、30、23例。

疾管署副署長莊人祥提醒，每年5至10月為日本腦炎流行季，6至7月更是流行高峰，以三斑家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘與灌溉溝渠等處，提醒民眾避免於病媒蚊吸血高峰的黃昏與黎明時段，到豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動；若無法避免，則應穿著淺色長袖衣褲、使用防蚊藥劑，高風險族群也可考慮自費接種疫苗。