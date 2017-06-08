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全口速建固定假牙 讓爛牙戽斗教授開心笑了

2017-06-08  22:11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名60歲教授罹患牙周病、上顎剩4顆牙，戴活動假牙10多年，後來真牙也搖晃快掉光、牙齦萎縮也戴不牢，牙口不好、講話也漏風，但有冠心病使用抗凝血劑，全口植牙有風險，改做「全口速建固定假牙」植入4個植體後裝一整排固定假牙，今天出面分享經驗，終於能好吃、好說，開心露出燦爛笑容。

台中榮總今天發表「All-on-4快速全口固定假牙」進行全口重建，植牙美學中心主任陳惠鈴指出，這名教授齒槽骨萎縮，想全口植牙，但有冠心病使用抗凝血劑，必須多次補骨手術會有風險，加上嚴重咬合不正有戽斗等原因，經評估後改用全口速建固定假牙。

陳惠鈴指全口速建固定假牙是在單顎植入4支植體支撐的固定全頷牙橋，取代活動假牙，這名教授接受1次手術在上顎植入植體同時取模，並為他裝上臨時假牙，待數週傷口癒合再裝上全口固定假牙，療程共5個月。

陳惠鈴說，全口固定式植牙，需要一顆顆牙植入植體，單顎必須植入至少6至8個，骨質標準較高，患者如果齒槽骨萎縮嚴重可能要多次手術補骨，整體療程約1到3年，費用上百萬，All-on-4全口速建固定假牙，植體少且降低補骨風險，療程約花5個月，花費約60萬至80萬，術後每3個月回診追蹤，平常也要好好清潔。

口腔外科主任陳萬宜指全口速建固定假牙植入4植體，以前牙區的直立植體加上後方兩支傾斜植入的植體，上顎要避開鼻竇，下顎齒槽神經，牙周病科醫師黃良吉則說，此療程也能降低補骨機會。

陳惠鈴也提醒，民眾大多早晚刷牙就覺得足夠，其實三餐後也要刷牙，如果不方便也要用牙線或或漱口水，而且老人家因為口水少易蛀牙要更注意清潔保健。

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  • 這名教授植入4支植體支撐全頷牙橋做全口速建固定假牙，終於可以好好吃飯，開心露齒笑。（記者蔡淑媛攝）

    這名教授植入4支植體支撐全頷牙橋做全口速建固定假牙，終於可以好好吃飯，開心露齒笑。（記者蔡淑媛攝）

  • 全口速建固定假牙，必須仰賴口腔外科與牙周病科醫師合作治療。（記者蔡淑媛攝）

    全口速建固定假牙，必須仰賴口腔外科與牙周病科醫師合作治療。（記者蔡淑媛攝）

  • 這名教授上顎只剩4顆牙且牙齦萎縮（左圖），做全口速建固定假牙，下顎也補牙後牙齒整齊。（記者蔡淑媛翻攝）

    這名教授上顎只剩4顆牙且牙齦萎縮（左圖），做全口速建固定假牙，下顎也補牙後牙齒整齊。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 這名教授上顎只剩4顆牙且牙齦萎縮，活動假牙戴不牢。（記者蔡淑媛翻攝）

    這名教授上顎只剩4顆牙且牙齦萎縮，活動假牙戴不牢。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 全口速建固定假牙，在上顎植入4支植體支撐全頷牙橋。（記者蔡淑媛翻攝）

    全口速建固定假牙，在上顎植入4支植體支撐全頷牙橋。（記者蔡淑媛翻攝）

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