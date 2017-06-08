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新知》二合一C肝口服新藥 健保有給付

2017-06-08  20:08

〔記者蘇福男／高雄報導〕國人C型肝炎感染率約1%至2%，約有30萬人受到感染，醫界過去以傳統干擾素針劑治療，但頭暈、想吐、無力、近乎憂鬱症的副作用，常讓病患治療半途而廢，義大醫院腸胃肝膽科主治醫師許耀峻表示，現有2款健保給付的二合一C肝口服新藥，不會加重腎功能不全的C肝患者腎臟負擔，使用上更為安全。

方姓男子17歲被診斷出罹患紅斑性狼瘡，不到5年又被醫生宣判需洗腎，方男隨即赴中國換腎，結果不慎感染C型肝炎，腎臟功能持續惡化，竟然又被迫回到洗腎人生。

許耀峻建議方男「先清再換」，也就是先清除C肝病毒，等治癒、體內找不到病毒，再接受腎臟移植手術，才能有效降低日後腎疾復發機率，方男聽從醫囑，去年自費C肝口服新藥，經24週療程，C肝病毒已完全清除，「下一步將再要回腎」。

許耀峻表示，C肝屬系統性疾病，會影響全身器官，研究發現，C肝患者易合併糖尿病、腎臟發炎、心血管疾病、動脈硬化、自體免疫及淋巴增生等疾病，均可能造成慢性腎病變，導致腎衰竭。

他說，以往採傳統干擾素針劑治療C肝，但病患有頭暈、想吐、無力、近乎憂鬱症的副作用，療程常半途而廢，隨著C肝口服新藥上市，罹患慢性腎疾的C肝患者能在安全情況下，成功清除C肝病毒，降低腎疾惡化速度，如在腎臟移植手術前，治癒C肝，更能大幅減少日後腎疾復發、重新洗腎的惡夢。

值得一提的是，今年健保局已2波放寬二合一C肝口服新藥健保給付，預計今年將有8000名病患受惠。

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  • 醫師建議有腎疾的C肝患者「先清再換」，也就是先清除C肝病毒，等治癒、體內找不到病毒，再接受腎臟移植手術，避免日後後遺症。（記者蘇福男攝）

    醫師建議有腎疾的C肝患者「先清再換」，也就是先清除C肝病毒，等治癒、體內找不到病毒，再接受腎臟移植手術，避免日後後遺症。（記者蘇福男攝）

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