睡夢中拍桌罵人譙國罵 小心是這疾病的前兆

2017-06-08 17:19

〔記者張議晨／台北報導〕中年主管入睡後竟判若兩人！一名40歲出頭的公司主管，一到夜晚入睡，完全變了個人，不僅飆罵髒話，手腳還會四處揮舞，還會拍桌罵人，讓枕邊人困擾不已，原以為是上班壓力大，就醫接受檢查，才知是罹患「快速動眼期睡眠障礙」。醫師提醒，這類患者約10至15年間，會發展成失智症、巴金森氏症等神經退化性疾病。

台北市立聯合醫院陽明院區神經內科主任廖岐禮指出，入會後睡眠會從淺睡到深睡，接著進入快速動眼期，一個周期約90分鐘；在快速動眼期階段，肌肉會處於無力狀態，僅會維持呼吸，但若睡眠中因腦神經傳導異常，無法抑制身體動作，造成做什麼夢就做什麼動作，就稱為「快速動眼期睡眠障礙」。

這名中年主管，上午在工作時並無異常，但夜晚只要一入睡，就會出現拳打腳踢甚至亂譙髒話的荒誕行徑，症狀持續三個月，用藥後才改善症狀。

廖岐禮說，快速動眼期睡眠障礙與腦部退化有關，較常出現在50至60歲男性，但也有20歲就出現症狀的患者。這類患者常在睡覺時做了不愉快、害怕及恐怖的夢，而大聲講夢話、罵人及拳打腳踢，有時還會傷到枕邊人，但常有民眾誤以為是壓力大而遲未就醫。

對睡眠障礙患者而言，檢查方式是全夜睡眠多項生理檢查，患者需在醫院睡上一夜，並記錄一整夜的腦電波、打鼾次數、呼吸障礙、心電圖及夜間活動的錄影等。

廖岐禮指出，有快速動眼期睡眠障礙患者，平均10年後會出現失智、巴金森氏症等疾病，但可靠藥物治療，延緩腦部神經的退化速度，建議若民眾發現枕邊人睡眠時出現暴怒或誇張的肢體動作，應即早就醫接受治療。