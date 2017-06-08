把南部鄉親當街友? 藍議員酸：難怪北市被稱天龍國

2017-06-08 17:22

〔記者何世昌／台北報導〕台北市進入戒嚴時代嗎？國民黨台北市議員汪志冰今下午質詢指出，朱先生率團北上到龍山寺寫生，卻無故遭到員警盤查，北市警察局長邱豐光答詢，萬華分局長已著手調查案發經過，目前艋岬公園現正實施「艋舺專案」，了解街友狀況；汪痛批，難道把南部鄉親當成遊民，難怪台北被人家講天龍國！

行政院客委會主委李永得今年3月18日穿著夾腳拖，台北轉運站附近採買，過程被數名警察攔下盤查，事後在臉書發文批評，「台北市什麼時候變成警察國家？」

事隔數月，朱先生今上午在臉書發文指出，日前率團北上到龍山寺寫生，卻遭到員警盤查。汪志冰今下午質詢時，援引臉書貼文內容。

根據貼文，警察問「你們在這裡聚集不行喔？」「有沒有報備或申請？」；同學答「我們只是來畫圖，旅行速寫」；警察說「老師是誰？誰帶來的？為什麼圍成一圈，這樣太多人了，不行，應該要先申請？」

汪志冰痛批，台北市進入戒嚴時期嗎？一群人聚在一起在就是可疑，可能是蔡政府上台後，社會動蕩不安，員警把這些人當成年金改革、一例一休，或反同的抗議份子、柯在一旁聽了一直笑，並納悶表示「可是遊行不會去萬華！」

對此警察局長邱豐光回應，萬華分局長已經著手調查施發經過，並有初步跟媒體、朱先生說明；汪志冰最後問，10人以上群聚，統統要申請報備嗎？邱豐光回應，集會遊行照正常規定申請，但這（指寫生）不是集會遊行。