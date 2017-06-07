南亞技術學院5系所停招 校方：不影響學生受教權

2017-06-07 19:12

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市南亞技術學院包括視覺傳達設計系、行銷與流通管理學系、創意流行時尚設計系、資訊管理系、應用科技研究所等共5系所，確定106學年度停招，南亞技術學院主任祕書簡仁德表示，現有學生的受教權益不會受到影響。

南亞技術學院創於民國58年，原名私立南亞工業技藝專科學校，89年改制為南亞技術學院，民國101年2月因呼應桃園大都會的發展與創新科技的辦學特色，改名「桃園創新技術學院」，但去年8月1日改回「南亞技術學院」。

簡仁德表示，南亞技術學院針對就業市場需求、教育部政策及校務整體發展考量，進行系科調整，106學年停招的科系視覺傳達設計系等5個系所；有2系所辦理更名，化妝品應用系改名美容與造型系，觀光與休閒事業管理系改名休閒事業管理系；新增申請幼兒保育科、資訊工程科、機械工程科、環境科技與管理科4個系科。

簡仁德說，停招的系所均與系上師生溝通並獲得認同，於104學年度報教育部申請於106學年度停招並獲准，增設的系科仍在教育部審查，該5系所雖已停招，學校仍重視這些系所學生的受教權益，包括教學、實習安排、就業輔導及各項照顧均如往常。

此外，南亞技術學院針對停招系科教師訂定完善的「教師安置辦法」，該系教師可依據個人專長或透過第二專長培訓方式轉調相關系所擔任專任教師，或協助輔導教師創業、辦理退休等方式進行，教師的權益可獲得保障。