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綠委爭取南台灣首座觀光纜車進駐小崗山

2017-06-07  17:19

〔記者蘇福男／岡山報導〕南台灣目前還沒有空中纜車，立委邱志偉在「崗山之眼園區」興設後，繼續爭取設置空中纜車，以增加小崗山的觀光亮點。

邱志偉日前在立法院召開「推動小崗山空中纜車觀光」協調會，高雄市政府觀光局提出2條路線和2種纜車替選方案，各單位就土地、環評、規劃和經費等四大面向進行討論、評估。

在纜車路線上，分別是方案1「森林公園站-軍方防空陣地站」、方案2「森林公園站-崗山之眼站」案，其中，方案1因軍方土地每月都有戰備演練訓練，屬重要國防設施，釋出可能性相當低，方案2則屬國有土地，須補償承租戶費用，用地取得難度較低。

至於纜車設施選用上，有纜車和覽椅2方案，就環評、促參補助和營建各項法規限制，覽椅較不適於興設，尤其覽椅不適於輪椅客搭乘，因此纜車相對於覽椅可行性較高。

邱志偉說，市府若採用「森林公園站-崗山之眼站」路線加纜車，預估興設經費需1.8億元，將等空中纜車規劃進度有進展時，再召集各相關單位協商，全力加速推動該計畫。

邱志偉強調，南台灣目前還沒有空中纜車，對纜車觀光需求格外強烈，小崗山空中纜車觀光正好連結崗山之眼園區和阿公店森林公園，天、水、山、林連成一氣，充實北高雄觀光底蘊，可望帶動當地觀光、商業發展，再造大岡山地區風華。

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  • 立委邱志偉爭取在「崗山之眼園區」，設置南台灣首座觀光纜車，圖為從崗山之眼園區遠眺阿公店水庫日出美景。（攝影師吳世鴻提供）

    立委邱志偉爭取在「崗山之眼園區」，設置南台灣首座觀光纜車，圖為從崗山之眼園區遠眺阿公店水庫日出美景。（攝影師吳世鴻提供）

  • 阿公店水庫晨曦美景。（攝影師吳世鴻提供）

    阿公店水庫晨曦美景。（攝影師吳世鴻提供）

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