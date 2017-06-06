斗六石牛溪溢堤 河川局︰1週內清淤

石牛溪土堤有缺口，大水從缺口溢出，淹沒農地。（記者詹士弘攝）

2017-06-06 15:56

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市石牛溪在梅雨風暴中溢堤，水淹農地，第五河川局長陳中憲今天視查三光里淹水現場，同意一週內完成行水區內私有地清淤工作，並緊急填補土堤缺口。

6月3日大雨狂炸雲林，造成石牛溪溢堤，水淹斗六、斗南，農地及果樹遭土石掩埋，今天立委劉建國與第五河川局長陳中憲及斗六市長謝淑亞等人至斗六三光里石牛溪柴裡橋附近勘查災情。

劉建國表示，這次水患出問題的不只是石牛溪，河川局需要大大檢討，該緊急疏濬的就要去做，最好提前至農曆過年後，不要等到5至10月的防汛期才做。

劉建國並指出，石牛溪整治沒有系統，有些河段有消坡塊，但對岸卻是土堤；有些緊急搶修工程，只做一邊，新建堤防也有只做一邊的，要求河川局提出正確的河川治理日期。

劉建國強調，另石牛溪有幾段需加強防護，或土堤缺口需要緊急搶修，希望在一個禮拜內完成，目前還在雨季，隨時可能降大雨，未來就是颱風季節，淹水問題可能一再發生。

針對行政機關強制執行清淤恐因涉及私有地而卡上官司，劉建國要求河川局針對需要疏濬的私人土地部分，將土地相關名冊提供給里長，請地主出面一起協調，只要地主同意，馬上進行疏濬。

斗六市長謝淑亞也表示，治水比輕軌要緊，希望前瞻計畫優先納入治水經費，解人民於水火。

第五河川局長陳中憲表示，石牛溪何處該修堤防、何處應疏濬，河川局有計畫，石牛溪整治有需要性，但全國還有其它河川一樣需要整修，爭取經費需要經過評比，等有經費後，大概需要2年的時間徵收土地，再加上1年的工期，得等3年才能整治完成。

陳中憲表示，要縮短工程時間，必須由土地所有權人同意河川局先施工，可省下前2年徵收土地的時間，但百姓的權益河川局也會顧，會承諾一定會徵收土地，如此才能兩全齊美，提早施工保護大家的財產。