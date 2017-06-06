故宮視障輔助導覽上線 蕭煌奇：像是我的眼

2017-06-06 13:09

〔記者凌美雪／台北報導〕故宮自即日起推出「視障觀眾多元友善服務」，新增包含「口述影像語音導覽（內含36則文物選件）」、「國寶總動員動畫片口述影像版」、「觸覺地圖」、「點字參觀手冊」及「觸摸輔具」等5大服務項目。

這項全新服務內容，邀集各領域視覺障礙者參與製作，本身也是視障者的金曲歌王蕭煌奇，率先於五月試用並錄製使用感言，作為導覽系統的歡迎詞。他說，這是一項很貼心的服務，視障者對世界充滿想像，需透過聽覺與觸覺認識世界，而故宮則是為視障者開啟了一扇文化之窗，「像是我的眼，讓我看見世界。」

此次為製作符合視障者使用需求的服務內容，製作團隊除院方的教育人員之外，另邀請伊甸社會福利基金會視障服務處社宣組專員黃舒芸，擔任口述影像語音導覽初稿撰寫人。

先天性色素缺乏的黃舒芸，經院方安排觸摸複製文物，透過故宮教育人員導覽解說及相關文物資料報讀，再根據文物的完形、尺寸、使用方式、裝飾紋樣等感知與了解，並於撰寫語音導覽初稿時，努力嘗試使用視障者容易理解的語彙描述；她說，口述影像的撰寫重點有4大原則，一是文物長寬高的具體說明，二是減少堆疊華麗詞藻，三要多用日常接觸到的事物做比喻，最後則加入歷史背景以增加想像空間，使視障者對文物的想像更加生動。

就讀東吳大學英文系三年級的視障學生羅文謙，擅長組裝、維修電腦及電腦程式開發，這次透過其專長及在視障輔助科技使用經驗，協助故宮口述影像語音導覽機具操作介面測試，並提供功能開發設定的建議，讓全盲、低視能或其他視覺障礙者，可以更便捷的操作故宮口述影像語音導覽機具。他說，「這是故宮走出的一小步，卻是全台灣走出的一大步。」

目前擔任啟明學校巡迴輔導老師的李森光，則是針對「點字參觀手冊」、「觸覺地圖」等觸摸輔具，分享個人對於視障學生在學習教材上的使用經驗，給予院方在編排觸摸圖示資訊、點字轉譯校對等內容上的意見，並參與每一次修正測試。

他說，民國71年，他還6歲時，父親就帶他到故宮，可他只能一邊走一邊想著何時可以去吃外面的熱狗，參觀完之後，父親嘆了一口氣說，「東西都放在櫥窗裡，什麼時候可以讓你摸摸？」沒想到30多年後真有機會第一次摸到《天球瓶》，心想，「咦？這是我的肚子啊！」但感覺很棒，也很感動。

故宮推出的口述影像語音導覽，還使用內建VoiceOver螢幕報讀器、放大鏡等視覺輔助使用功能的語音導覽機具，讓視覺障礙者操作可以更便捷。視障觀眾無須事先預約，即可在正館1樓語音櫃檯、服務台申請使用，透過聽覺、觸覺等多感官博物館體驗，提升參觀品質與學習樂趣。