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台西設風力發電機組 台電砍防風林惹議

2017-06-01  18:55

〔記者楊綿傑／台北報導〕台電進行風電發展，位於雲林台西海埔新生地北堤防風林的「台西風力發電計畫」，將設置4部風機2000千瓦的風機，今送入專案小組審查，開發單位表示，此部分開發規模小，屬於點狀開發，對當地文蛤養殖影響程度小。未來包括現有及環評中的風機，周遭將形成有92座風力發電機組的發電系統。

由於使用到防風林地，台電預計依「開發行為使用保安林地之綠覆補償原則」將以1.5倍之長期租用地面積進行補植。台電也針對空氣品質、噪音、生態、交通、土壤、文化資產等進行評估，都未有相關影響或對環境不利情形。

不過民眾與環評委員都對部分研究是引用其他資料，是否應該自行做調查，也有民眾認為什麼可以使用防風林進行開發，對當地養殖文蛤也有影響，甚至當場向經濟部能源局反映，綠能的發展，應該進行整體政策環評，而非東做一點西做一點等意見。環評委員也提到，西部海岸將有3000支風機，是否真要為了能源犧牲生態，變成「台灣風電，生態殺手」。

專案小組最後做成結論包括，研提防風林補植具相似環境區位之可能位置方案，說明此開發是否符合農委會「開發行為使用保安林的綠地補償原則」；提出風機運轉對文蛤養殖影響之相關資料；補充鳥類撞擊風機之觀測作業與因應；生態調查範圍擴展至1公里；納入地下電纜開挖與周邊文化資產現地調查作業等，並要求台電8月底前提出補充資料。

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  • 台電要在台西設4座風機，今天送進環評專案小組審查。（記者楊綿傑攝）

    台電要在台西設4座風機，今天送進環評專案小組審查。（記者楊綿傑攝）

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