小三缺錢投靠人夫 正宮接納原因是...

2017-06-01 16:51

〔記者陳慰慈／新北報導〕林姓人夫背著老婆與李姓「女毒友」交往，李女因被房東追討房租，走投無路投靠林男，林妻心軟同意暫時收留李女，三人同住一屋簷，但住沒多久，李女就選擇搬離林家，道歉還簽下切結書保證不再和林男來往，不料兩個月後，林妻竟在老公手機內發現兩人嘿咻影片，這次正宮不再縱容，怒告兩人通姦，新北地檢署今將林男、李女起訴。

林男104年間結識李女，李女因吸毒經濟困頓，積欠房東房租，無家可歸的她只好去投靠林男，並主動跟林妻招認兩人關係，除向正宮道歉，她還希望林妻能讓她住在林家，林妻原以為老公與小三都在她眼皮底下生活，應該不敢再繼續亂搞，心軟同意，但「三人行」紛爭不斷，李女去年4月還是搬離了林家，並簽下切結書，承諾林妻不再與林男往來，兩人自此互不相干。

去年6月9日，李女房東追債追到林家，林妻傳簡訊要老公先不要回家，不料之後竟在老公手機內，發現老公與小三當日在摩鐵的嘿咻影片，影片中，李女還提醒林男要小心一點：「不要壓到孩子」，林妻發現李女懷孕，再也忍不住怒火，氣得對兩人提告。

林男出庭時辯稱，李女知道他是人夫，強調性愛影片當初是用DV拍攝，後轉檔至手機，手機內影片檔案日期為轉檔日期，非拍攝日期，否認6月9日兩人有嘿咻；李女則說，一開始與林男交往時，不知其已婚身分，知道後就再也沒與他發生過性行為了，並否認孩子的爸爸是林男。

但檢方不採信兩人供詞，今將兩人起訴。至於小三肚裡孩子的爸爸到底是誰？至今仍是一個謎。