2017台日觀光高峰論壇 目標2020年互訪700萬人次

2017-06-01 16:38

〔記者蕭玗欣／台北報導〕由日本香川、愛媛兩縣共同主辦「2017台日觀光高峰論壇in四國」今在香川登場，我國由觀光局長周永暉率團出席，喊出2020年台日雙方將達成互訪700萬人次的目標，並持續努力朝互訪800萬，乃至於900萬人次的目標。

為擴大行銷日本來台旅客與推動台日交流暨活絡地方產業，以及結合鐵道運輸旅遊，交通部觀光局長周永暉率團出席2017年由日本香川、愛媛兩縣共同主辦「2017台日觀光高峰論壇in四國」會議，5天會議併同辦理「鐵道觀光論壇」，也是首度由2個縣市共同主辦。

觀光局表示，2016年日本市場來台旅客達189萬5,702人次，成長16.5%，國人赴日429萬5,240人次，成長13.1%，台日交流人數6,190,942人次，達成前一屆會議的目標600萬人次；這次更針對如何擴大雙向交流進行意見交換，並訂出2020年台日雙方必定達成互訪700萬人次的目標，甚至800、900萬人次目標。論壇也提出具體方案，將以促進鐵路、溫泉相關業者及地方政府的交流；並運用郵輪及美食傳達旅遊魅力；以運動賽事活動等加強年輕族群交流，藉由「擴大地方城市觀光的行銷與交流」平衡雙方交流差距。

觀光局表示，本次會議日方展現交流誠意，一方面會促進來台旅客前往中南部，另一方面也鼓勵日本二線城市民眾來台，並以這次主辦香川縣高松-桃園航線為例，在積極與台灣城市交流下，2016年桃園與香川締結友好交流城市。

周永暉也特別將「浪漫台三線、幸福台九線、北回歸線（夏至235）」所形成的雙十旅遊路線推薦給日本旅客，還有2018年「台灣燈會在嘉義」以及嘉義的鐵道之旅，希望透過開發新行程吸引重遊客，平衡南北觀光資源。