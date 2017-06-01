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臺灣電影文化園區BOT案 財政部同意補助

新莊副都心「臺灣電影文化園區BOT案」傳出好消息，財政部回函新北市政府同意補助經費，市府後續將展開招商進行可行性評估。（圖由新北市政府新聞局提供）

2017-06-01  15:58

〔記者何玉華／新北報導〕為了前瞻計畫軌道建設補助經費，新北市與中央隔空交戰多時之際，新北市爭取多時的新莊副都心「臺灣電影文化園區BOT案」傳出好消息，財政部回函新北市政府同意補助經費，市府後續將展開招商，進行可行性評估；另外，與文化部合作的國家電影中心，已公告招標，將在今年動工，「臺灣電影文化園區」今年可望全面啟動。

新聞局長張其強表示，臺灣電影文化園區位於新莊副都心精華地段，土地面積約2.69公頃，屬市有財產。其中1公頃的小基地，「國家電影中心興建工程」預計年底前動工，109年完工。另外佔地1.6公頃的大基地，新聞局將會以兩塊基地綜整開發，功能互補為考量，朝向引進民間資源參與的方式興建，向財政部爭取BOT前置作業經費補助，順利獲得支持，將在今年以影視音後製及娛樂產業規劃為主。

張其強說，臺灣電影文化園區無論在交通、產經條件都具有競爭優勢，由台64、65號快速道路連接國道，北有松山機場，南有桃園機場，3大捷運線新莊線、機場線、環狀線環繞，只要30分鐘即可往來國際機場及市中心，加上雙北既有影視產業、人才集中的相對優勢，以及新莊副都心知識產業園區、國際創新產業園區、AU捷運商城等開發案，雲端科技、數位匯流產業匯聚，再往西連結已有廠商進駐的林口「新北影視城」，串連形成上中下游產業鏈完整之影視廊帶，絕對能發揮區域優勢及產業加成效益，發展成為國際影視產業交流及文化觀光之新地標。

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