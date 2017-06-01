南投人工湖興建工程 縣長加入戰局嗆聲

2017-06-01 15:33

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣草屯鎮烏溪鳥嘴潭人工湖興建工程，正如火如荼進行中，繼土地取得價格被質疑太低，引發地主們反彈後，今日縣長林明溱出席「南投縣各級農會理監事業務講習會」時，也不客氣地表示，從集集攔河堰迄桶頭攔河堰，都是以南投水資源提供外縣市，但地方並未獲得適當回饋金，反而還因被劃入集水區導致開發受限，嚴重衝擊地方發展，若鳥嘴潭人工湖工程無法提供地方合理回饋條件，為捍衛地方民眾福利與權益，揚言不予配合。

鳥嘴潭人工湖興建工程總經費約199億元，目前已進入土地取得作業，占地面積廣達262公頃之中，有165公頃是私有地，中央依據草屯地政事務所提供的試算資料訂定價購的費用，每分地從372萬元到482萬元不等，但地主們無法接受，認為建人工湖並非蓋房子，不能以臨不臨道路等方式來評鑑土地價值，要求「均一價」購地。

林明溱指出，針對鳥嘴潭人工湖土地取得問題，縣府除了會替地主爭取最有利的徵收條件以外，也會要求中區水資局提出合理回饋方案，包括每年要給縣府與受影響地區公所多少額度的回饋金，更重要的是，從寬劃設集水區，否則，以目前版本，草屯、國姓、埔里、魚池等鄉鎮，一旦真的被劃設為集水區一級環境敏感區域，整個烏溪水域豈不毫無前景可言?

中區水資源局副局長顏詒星說，為改善彰化縣地層下陷問題，該局才規劃興建該人工湖，日後完工，每天將提供彰化20萬噸自來水、草屯則是4萬噸，針對林明溱看法與意見，該局會釋出最大誠意與其協調、溝通，盼能如願讓該人工湖部分工程於今年底開工，並依規劃進度在113年完工。