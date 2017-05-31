| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
西南氣流影響 17縣市發布陸上強風特報 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

阿原肥皂遭查繳千萬 負責人：做正確的事卻被指違法

2017-05-31  22:51

〔即時新聞／綜合報導〕知名手工皂大廠「阿原工作室」遭檢舉，沒有工廠登記卻生產肥皂販售，遭士林地檢署處分須支付公庫總共1000萬元，負責人江榮原今晚間在臉書發表聲明，指雖然有人是在「合法」的工廠做可怕的非法事，但也有許多工廠是在「非法」的工廠做正確的事，並感慨自己相信當初的「產業就地合法化」政策是玩真的，但法律卻畫了一條線不准逾越。

「阿原工作室」去年驚傳工廠未登記卻生產肥皂販售，據檢方追查，「阿原」原領的工廠登記是在淡水中正東路二段的「紅樹林廠」，在前年辦理歇業廢照後，於去年8月才另外取得中正東路一新廠的合法登記，但中間的空窗期「阿原」卻持續在沒有登記的金山廠非法生產肥皂。

在檢方依違反《化粧品衛生管理條例》對負責人江榮原、處長江榮泉及生產製造處經理蔡漢昌等人做出緩起訴3年，並須支付公庫總共1000萬元的處分後，江榮原於今晚間在臉書發表聲明指，「阿原」10年來帶動藥草文化、手工肥皂，形成台灣新的規模產業，因為當初相信政府「農地就業合法化」、「產業就地合法化」等政策是玩真的，但在法律面前他卻被送了「違法」兩個字，他對此表示「今天法律上判定阿原有錯，那麼千千萬萬個在田寮、鐵皮屋裡打拼的產業可能都錯了，今天法律上認定阿原違法，那麼一群群返鄉製作造物的男男女女也可能被裁罰」。

江榮原表示，他其實不想控訴或澄清什麼，反而盼望各界與他一起思考，台灣需要的是什麼樣的產業政策，才能讓「游子不再漂泊、才子不再出走」。不過他也強調，雖然被判裁罰，但不會因此停止夢想，未來將一本初衷繼續走下去。

相關連結請見：

廣告
  • 「阿原工作室」負責人江榮原今晚間在臉書發表聲明（本圖為第一張聲明），指自己相信當初的「產業就地合法化」政策是玩真的，但法律卻畫了一條線不准逾越。（圖擷自江榮原臉書）

    「阿原工作室」負責人江榮原今晚間在臉書發表聲明（本圖為第一張聲明），指自己相信當初的「產業就地合法化」政策是玩真的，但法律卻畫了一條線不准逾越。（圖擷自江榮原臉書）

  • 知名手工皂大廠「阿原工作室」遭處分須支付公庫總共1000萬元，負責人江榮原今晚間在臉書發表聲明（本圖為第二張聲明），指雖然被判裁罰，但不會因此停止夢想。（圖擷自江榮原臉書）

    知名手工皂大廠「阿原工作室」遭處分須支付公庫總共1000萬元，負責人江榮原今晚間在臉書發表聲明（本圖為第二張聲明），指雖然被判裁罰，但不會因此停止夢想。（圖擷自江榮原臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 江榮原 阿原 阿原工作室 阿原肥皂
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧古早味肉排
✧桂花米香冰淇淋✧
好清爽✧日式炸豆腐
洋蔥不能放冰箱？
轉寄

標題：阿原肥皂遭查繳千萬 負責人：做正確的事卻被指違法


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月31日‧星期三‧丁酉年五月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.