阿原肥皂遭查繳千萬 負責人：做正確的事卻被指違法

2017-05-31 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕知名手工皂大廠「阿原工作室」遭檢舉，沒有工廠登記卻生產肥皂販售，遭士林地檢署處分須支付公庫總共1000萬元，負責人江榮原今晚間在臉書發表聲明，指雖然有人是在「合法」的工廠做可怕的非法事，但也有許多工廠是在「非法」的工廠做正確的事，並感慨自己相信當初的「產業就地合法化」政策是玩真的，但法律卻畫了一條線不准逾越。

「阿原工作室」去年驚傳工廠未登記卻生產肥皂販售，據檢方追查，「阿原」原領的工廠登記是在淡水中正東路二段的「紅樹林廠」，在前年辦理歇業廢照後，於去年8月才另外取得中正東路一新廠的合法登記，但中間的空窗期「阿原」卻持續在沒有登記的金山廠非法生產肥皂。

在檢方依違反《化粧品衛生管理條例》對負責人江榮原、處長江榮泉及生產製造處經理蔡漢昌等人做出緩起訴3年，並須支付公庫總共1000萬元的處分後，江榮原於今晚間在臉書發表聲明指，「阿原」10年來帶動藥草文化、手工肥皂，形成台灣新的規模產業，因為當初相信政府「農地就業合法化」、「產業就地合法化」等政策是玩真的，但在法律面前他卻被送了「違法」兩個字，他對此表示「今天法律上判定阿原有錯，那麼千千萬萬個在田寮、鐵皮屋裡打拼的產業可能都錯了，今天法律上認定阿原違法，那麼一群群返鄉製作造物的男男女女也可能被裁罰」。

江榮原表示，他其實不想控訴或澄清什麼，反而盼望各界與他一起思考，台灣需要的是什麼樣的產業政策，才能讓「游子不再漂泊、才子不再出走」。不過他也強調，雖然被判裁罰，但不會因此停止夢想，未來將一本初衷繼續走下去。

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