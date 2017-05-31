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大學畢業生起薪28K 近17年新高

據勞動部今天公布的105年7月職業類別薪資調查統計結果，職場新鮮人起薪平均為26723元，較104年上升1.88％，平均值為近10年新高。圖為交大大學就業博覽會。（資料照，記者洪美秀攝）

2017-05-31  17:30

〔記者吳柏緯／台北報導〕大學畢業的新鮮人平均起薪創新高！根據勞動部今天公布的105年7月職業類別薪資調查統計結果，職場新鮮人起薪平均為2萬6723元，較104年上升1.88％，平均值為近10年新高。而且大學畢業的新鮮人平均起薪再度突破28K，達到2萬8116元，不但超越17年前的2萬8016元，更是史上新高。

薪資調升是勞工最大期待，根據勞動部統計，近10年除了94年與98年平均薪資呈現負成長外，大多呈現1.5%上下的微幅成長。

勞動部統計處長羅怡伶指出，影響起薪原因多是政策調整、景氣變動與企業主主動加薪，雇主為留住好人才而主動調薪；加上近年來多次調漲基本工資，連帶使平均薪資逐年成長。

這次統計中，「國中及以下」學歷的新鮮人平均初任薪資為2萬2221元，較104年成長1.76％，成長率在各教育程度分類中，僅低於「研究所及以上」勝的2.07%。

羅怡伶分析，高中職學歷以下的勞工則因為多從事技術與勞力密集的產業，許多工作需具備執照，因此起薪普遍較高。

值得一提的是，過去大學畢業的社會新鮮人平均起薪，曾在民國89年時創下2萬8016元的「高標」，此後就一直低於這個數字。直到去年，再度站上28K，並以2萬8116元刷新歷史新高。

不過對於這個數字，社會新鮮人並不是這麼樂觀。即將踏入職場的陳先生指出，28K在南部勉強可以生活，但在北部恐只能吃泡麵，而且感覺去便利商店、加油站或飲料店工作都能達到這個數字。若以這個標準套在大學生的身上，其實滿慘的。

根據這份統計顯示，若以職業別區分，金融及保險業起薪最高，達到3萬1025元，接著是專業科學與技術服務業2萬8879元，起薪最低的是其他服務業2萬3598元。

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