高教深耕1年逾118億 5成要用在教學上

教育部次長姚立德（中）表示，明年度起將推動「高教深耕」計畫，經費規模1年至少超過118億元，而各校須依各自發展提計畫爭取補助，其中5成要用在教學上，改善大學資源分配問題。（記者吳柏軒攝）

2017-05-31 11:54

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部推「高教深耕」計畫，明年度起實施，經費規模1年至少超過118億元，要各校提報5年期計畫，發展多元特色、國際競爭等，並要求大專校院把補助的一半用在教學上，讓過去高教資源的投注，從重研究轉到重教學，但詳細經費總數仍待行政院核定。

教育部次長姚立德表示，高教深耕整合了過去「邁向頂尖大學計畫」、「教學卓越計畫」、「典範科技大學計畫」共3項經費，規模1年可達118億元，但會再額外投注更多，協助大學發展。

姚立德說，高教深耕需各校提報未來5年的發展計劃，但會依各校學生規模，保留2成比例經費，剩下8成則看計畫中是否具有優勢特色、產學合作、社會責任、研究能量、國際交流等，並且要符合善盡社會責任、發展學校特色、提升高教公共化、落實教學創新等4大主軸，才能爭取較多經費。

「各校獲得的高教深耕經費，有5成一定要用在教學上！」姚立德說，過去10年高教各項經費補助，有幫助也有檢討，如過去指標引導下，讓各大學為了指標朝向「同質化」，如今盼透過高教深耕來改進。

但未免各校為了計畫淪「作文比賽」，姚立德說，雖然是5年期計畫，但每年都會評審各校計畫執行程度並調整經費，且由國家教育研究院來協助，研究追蹤各校學生的學習表現。

而過去頂尖大學有12所，囊括百億預算，姚立德說，未來頂大數字將下修，嚴格審核資格，但台灣仍必須有大學可代表到國際競爭，若通過審核補助不會少，經費也不包含在高教深耕裡。

另，教育部高教司長李彥儀表示，今年9月更將實施新制，推動大專校院的「教師教學實踐研究計畫」，由教育部規劃2、300名教授每年約30到50萬元的經費，補助其教學改進、重視學生學習成效等。