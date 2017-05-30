女罹癌亡 身後留年幼子女 義刑義消等善士慷慨解囊

2017-05-30 19:37

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三峽區32歲連姓單親媽媽日前罹患癌症去世，他與染毒的2任男友生下14歲女兒及1歲多的男嬰，身後只靠無業、體弱的連女母親（外婆）照顧2名外孫，目前雖有板橋義勇刑警中隊長陳萬卿、土城義消中隊顧問梁滿釧、三峽太元堂、長樂慈善會、住商土城學府店等善士慷慨解囊；但連女喪葬費、年幼子女養育費仍無著，亟待外界援手。

32歲的連女因在餐廳工作，長年吸入油煙，罹患肺癌過世，她生前先後結識2名染毒的男友，14年前生下女兒後，去年再生出一名幼子，她獨力扶養子女；連女的姑姑在連女生前長年濟助，並協助申請兒少補助、急難救助，接濟她度日。

連女姑姑心疼的說，目前雖有善心團體來關切，但姪女的喪葬、年幼孩童養育費仍沒有著落，她很感謝善心團體幫助，表示她與家族也會盡力照顧姪女身後的年幼女兒、幼子；但近來當眾善士慰問時，年幼的男嬰還是無憂無慮，不知母親已辭世，令長輩們與慰問者不禁留下眼淚。

三峽太元堂宮主陳立文與其妻張芮芬（三峽女義警隊員）得知後，立即慰問連女14歲的女兒及2歲幼子，也替她奔走善款，由於陳立文也與板橋義刑中隊長陳萬卿、土城義消中隊顧問梁滿釧及住商學府店店長鄭麗秋、長樂慈善會等善士有聯絡，眾人們得知連家遭遇，紛紛慷慨解囊，希望拋磚引玉，讓外界看到無助的連家。