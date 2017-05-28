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外媒盤點中港台流行用語 台灣「這句」最耳熟能詳！

2017-05-28  17:20

〔即時新聞／綜合報導〕網路無遠弗屆的傳播，造就許多新奇有趣的流行用語不斷出現，也逐漸成為人們日常生活的用語。有外國媒體就盤點出中國、香港、台灣共用的流行用語，其中台灣最為耳熟能詳的，就是這句「87分不能再高了」。

據《BBC中文網》報導，「洪荒之力」這句被選為中國、香港和台灣共用的流行語。去年里約奧運女子100米仰泳半決賽後，中國游泳女選手傅園慧在接受中國中央電視台採訪時，她回一句「我沒有保留，我已經用了『洪荒之力』啦！」，此後「洪荒之力」就迅速爆紅，不斷的出現在各大媒體報導中。

此外，去年一名中國男子疑似因失戀而拍下一段影片，因口音問題把「難受想哭」說成「藍瘦香菇」，引起不少笑料，連藝人邰智源也在臉書上傳一段模仿影片，不只內容有哏，還暗諷政府取消7天假令人「藍瘦」，也引發網友瘋傳。

報導指出，香港爆紅的流行用語有，「十卜」（support，支持之意）、「Dickson」（宅男）、「茄哩啡」（意即電影中的「跑龍套」角色）等。

而在台灣爆紅的流行用語以「87分不能再高了」最為耳熟能詳，此句話是出自於網路實況主「亞洲統神」張嘉航，一位張嘉航粉絲在在自己的作文中寫下自己最崇拜的人就是統神，之後統神在他臉書上表示，「很有前途的孩子R，寫得很好！87分不能再高了！」，而為什麼是87分？統神原意為「霸氣」之意，但現在多被網友衍生成「白痴」的意思。

台灣另外爆紅的流行用語還有「94狂！」（就是狂）、「假的！你眼睛業障重」（海濤法師說的）、哈味（新聞採訪一名婦人談到哈密瓜）。

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  • BBC中文網盤點出中國、香港、台灣共用的流行語，台灣以這句「87分不能再高了」最為耳熟能詳！（圖擷自《BBC中文網》）

    BBC中文網盤點出中國、香港、台灣共用的流行語，台灣以這句「87分不能再高了」最為耳熟能詳！（圖擷自《BBC中文網》）

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