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拚經濟》同性婚姻通過 傳這5大行業將受惠

台灣成為同性可以結婚的第1個國家，以下這些產業都可以順勢贏得商機。（資料照，記者甘芝萁攝）

2017-06-01  11:25

〔即時新聞／綜合報導〕5月24日司法院祕書長呂太郎公布同婚釋憲結果，根據釋字第748號解釋，現行《民法》「不允許同性婚姻」已與《憲法》第7條及第22條抵觸，構成違憲，台灣將正式成為亞洲第一個承認同性婚姻的國家。有網友分析整理了下列5個產業，很可能因為同婚通過而受惠，也可能是挽救某些產業的轉機。

喜餅業者

▲結婚喜慶必備的就是喜餅，同婚過關後除了有情人專程眷屬，喜餅產業也將成為受惠產業之一，歡迎各位也把喜餅寄給愛吃的編編。（圖為三立提供）

婚紗業者

▲同婚通過後，同志們一樣可以拍出美美的婚紗照，不只婚紗業者、攝影師也一併受惠。（情境圖）

喜宴會館與飯店餐廳

▲同婚通過後，不少新人將步上禮堂，喜宴會館、飯店餐廳都將各搶手，到時候不只會被紅色炸彈炸到不行，喜宴相關產業也將荷包賺滿滿。（資料照，記者葛祐豪）

房地產業者

▲不少人有著結婚就該買房的觀念，同婚通過後可能刺激房市買氣。（資料照，記者謝武雄攝）

旅行業者

▲結婚後就會去蜜月旅行，海島、歐洲都是蜜月的熱門勝地，當然也可以在台灣來場環島蜜月之旅，不管是代買機票或是跟團旅遊，那些受中客減少影響生意的旅遊業者，可以好好把握機會，讓危機變轉機。（情境圖）

編編：以上這產業都可以在同婚釋憲過後，找尋自己的生機，一般民眾除了祝福，也要小心被紅色炸彈炸到錢包空空唷。

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相關關鍵字： 受惠 同婚釋憲 同志 喜餅 婚紗 旅遊業 產業 網搜
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