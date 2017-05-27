虎科大進駐斗南他里霧文化園區 打造文創生活聚落

虎科大創新育成中心特色文創市集吸引人潮。（記者廖淑玲攝）

2017-05-27 19:34

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾科技大學進駐斗南他里霧文化園區打造文創生活聚落，今天揭幕，希望積極連結社區，挖掘在地的文化故事與地方，打造雲林新亮點。

歷經1個多月的重新整頓，斗南他里霧文化園區園內現有5個館舍全部煥然一新，重新定位生活美學館賦予常民美學、引導及遊客中心角色；環境教育館推廣環境藝術教育；68電影館成為青年導演展演平台；漫畫館為動漫教育推手；繪本館將開創為在地繪本。

由虎科大文理學院院長侯錦雄擔任計畫主持人進駐斗南他里霧文化園區，今天起重新對外營運，由於該區緊鄰斗南火車站，經營單位希望能帶給遊客及鎮民全新的藝文空間。

侯錦雄說，該團隊將以「共享、共生、共榮」為經營理念，打破空間的隔閡與社區展開連結，特別邀請在地社區參與園區裝置藝術，現場還有虎科大創新育成中心特色文創市集，展現在地文化扎根的企圖心。

雲林縣長李進勇、虎科大副校長李炳寅都到場共同主持揭幕活動，虎科大學生柯佐諺、王宏綸送給「勇伯」手繪肖像，讓他讚不絕口。

李進勇強調，縣府已取得該處台鐵舊倉庫所有權，配合斗南火車站跨站工程，專案申請行政院前瞻計畫城鄉建設，獲行政院高度肯定，期盼以火車站為中心加上園區整合活化，帶動地方觀光發展。