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Fighting！ 鹿港龍舟賽捷克、馬國生舉漿準備好了

私立建國科技大學25位國際交換學生，組隊參加鹿港慶端陽龍舟錦標賽，持漿展現奪標信心。（記者張聰秋攝）

2017-05-26  16:01

〔記者張聰秋／彰化報導〕Fighting！「我們準備就緒了！」一年一度的鹿港慶端陽龍舟錦標賽，將在後天（28日）登場，私立建國科技大學25位國際交換生組隊參賽，來自捷克、馬來西亞等國，他們都是第1次學划龍舟，近1個月來天天頂著烈日揮汗練習，皮膚曬得黝黑、練出結實的肌肉，即使體力耗盡顯得疲累，個個都不把累字掛在嘴邊，矢志奪下國際組冠軍。

學生今天在縣立健興游泳池進行賽前最後衝刺，選手氣勢如虹，展現「第一名非建國科大莫屬！」的奪標信心。

划槳選手主要來自馬來西亞、中國，唯一的捷克籍生Michal Polacek，是建國科大土木與防災研究所1年級學生，他說，在捷克沒有划舟比賽的經驗，難得異國留學有機會參加競賽，很享受練習划槳的感覺。

馬來西亞學生陳志毅說，首次接觸華人的傳統民俗，感覺很新鮮，難得可跟大家一起成長、一起開心划龍舟，經驗寶貴；中國籍學生葛鑫說，人生不一樣的經驗，希望初試啼聲就能一鳴驚人，抱獎盃而歸。

多數時間，學生聚集在學校附近的健興游泳池，訓練重點放在隊員間的默契、划槳的技巧，這個月中旬，他們移地訓練，到鹿港福鹿溪比賽場地，訓練如何操控船身。

建國科大國際合作與交流處國際長陳鉉文說，選手狀況很好良好，對奪標充滿信心。

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  • 唯一的捷克籍生Michal Polacek說，珍惜划龍舟競賽經驗。（記者張聰秋攝）

    唯一的捷克籍生Michal Polacek說，珍惜划龍舟競賽經驗。（記者張聰秋攝）

  • 建國科大外籍生對奪標抱得獎杯回，有勢在必得的決心。（記者張聰秋攝）

    建國科大外籍生對奪標抱得獎杯回，有勢在必得的決心。（記者張聰秋攝）

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