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城隍威靈啟航 城隍爺搭重機去台北

2017-05-26  12:50

〔記者王駿杰／新竹報導〕好酷！「2017竹塹中元城隍祭」將於8月展開，新竹市府今在新竹都城隍廟舉行「城隍威靈啟航」活動，由都城隍爺領大爺、二爺與Q版神偶，搭重機車隊從新竹城隍廟出發，到台北府城隍廟沿途祈福，也為今年竹塹中元城隍祭夯枷報名首日揭開序幕。

文化局表示，今年首次由都城隍爺領大爺、二爺與Q版神偶，搭重機車隊浩浩蕩蕩從新竹城隍廟出發並沿途祈福，希望透過新竹都與台北府兩大城隍廟攜手，推廣城隍文化。

市長林智堅指出，台北市長柯文哲是新竹子弟，柯爸、柯媽今早也出席這項活動，希望今年竹塹中元城隍祭能恭請新竹都城隍爺到台北為市民祈福，另外，也邀請全國民眾一起參與竹塹中元城隍祭一系列精采活動。

新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞說，新竹都城隍廟建廟260餘年，每年農曆7月初一都會舉辦夯枷儀式，吸引數千位信眾前來朝聖，這項祭典儀式不僅依循古禮進行，更是具有相當特色的集體祈福活動。透過城隍爺的赦免，將枷銷卸下，象徵把過去1年罪惡和災難全部化解，帶給信眾心靈上的慰藉。

文化局表示，新竹都城隍廟沿襲百餘年的「脫枷消業植福法會」，是鬼月的重頭戲之一，今年「揪團夯枷，消災解厄」活動於8月22日（農曆7月1日）登場，從今天起開放網路線上報名，詳情請上新竹市文化局

網站查詢。

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  • 新竹市府今在新竹都城隍廟舉行「城隍威靈啟航」活動，由都城隍爺領大爺、二爺與Q版神偶，搭重機車隊到台北府城隍廟。（記者王駿杰攝）

    新竹市府今在新竹都城隍廟舉行「城隍威靈啟航」活動，由都城隍爺領大爺、二爺與Q版神偶，搭重機車隊到台北府城隍廟。（記者王駿杰攝）

  • 台北市長柯文哲的父母（前排左、中）也出席今天的活動。圖右為新竹市長林智堅。（記者王駿杰攝）

    台北市長柯文哲的父母（前排左、中）也出席今天的活動。圖右為新竹市長林智堅。（記者王駿杰攝）

  • 「城隍威靈啟航」活動，從新竹城隍廟出發，到台北府城隍廟，沿途祈福。（記者王駿杰攝）

    「城隍威靈啟航」活動，從新竹城隍廟出發，到台北府城隍廟，沿途祈福。（記者王駿杰攝）

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