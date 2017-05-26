校園數位學習系統產學合作 進駐建中
2017-05-26 10:17
〔記者張慧雯／台北報導〕全台最大數位教育廠商三貝德（8489）宣布，在建國中學也完成「升學王」校園數位學習輔導系統建置，三貝德指出，這套校園數位學習輔導系統，已在台中一中、台南一中、高雄女中、台南女中等進行產學合作計畫，讓校園以數位學習作為補充學習系統已成趨勢。
三貝德董事長史勇信、中信金融管理學院校長施光訓，於建中校內和建國中學校長徐建國簽署合作備忘錄，以三貝德校園數位學習輔導系統，作為學生課後的數位補充學習。
施光訓表示，中金院是全台最迷你的大學，每年招收約150位大學生及40位研究生，中金院一直希望可以藉由教育的力量，協助學生改變未來人生。三貝德校園數位學習輔導系統能打造安心安全的學習環境，提供學生不同的學習方式，及更多元的學習資源，減輕學生與家長的負擔，讓更多的學子有接受教育的機會。
而三貝德2016年在台灣K12數位教育市場的滲透率約7％，目標在5年內提升至20％以上，屆時公司營運將有超過4倍的成長空間。
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