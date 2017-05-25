世大運最新宣傳片太強大 網友狂問「誰做的」

2017世界大學運動會將於8月在台北登場，世大運官方臉書今晚公布最新宣傳影片。（圖擷取自影片）

2017-05-25 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕2017世界大學運動會將於8月在台北登場，世大運官方臉書今晚公布最新宣傳影片，在短短1分半鐘左右的時間內，巧妙結合台北的風景及各運動項目，充滿動感的節奏令人熱血沸騰，讓網友大感驚豔，紛紛詢問「哪個團隊製作的？」

這支宣傳片取名為「Taipei in Motion」，利用高速攝影機捕捉台北各處風景，包括北門、龍山寺、台北101等代表性景點都納入其中，並穿插短跑、跆拳道、射箭、棒球等多種運動項目的意象畫面，展現運動員的力與美；影片也使用了台北捷運、街頭喧鬧的聲音，增加身歷其境的親切感。據指出，這支影片是「Bito Studio」團隊的作品。

這支影片PO出不到兩個小時，截至25日晚間11點半左右，已經有超過5千人分享，超過1萬人按讚。除了許多網友詢問製作團隊是誰，還有網友盛讚「我媽問我為什麼跪在電腦前」、「政府終於讓人民驕傲，有端得上檯面的作品了！」另外也有人提醒，應該把影片放上YouTube，讓台灣人以外、世界各國的人都能看到。

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