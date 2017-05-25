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在地食材到餐桌 臺大醫院雲林分院烹飪示範教學

臺大醫院雲林分院教大家手作黃金絲瓜捲，認識食材並促進在地消費。（記者廖淑玲攝）

2017-05-25  18:19

〔記者廖淑玲／雲林報導〕在地食材到餐桌，臺大醫院雲林分院今天在虎尾院區宣導及烹飪示範教學，教大家運用雲林縣在地食材發揮創意，手作黃金絲瓜捲，不僅認識食材並促進在地消費。

臺大醫院雲林分院營養室主任黃素華表示，雲林是農業首都，生產的農特產品銷售全台富有盛名，主要農產品有花生、蒜頭、柳橙、甘藍、絲瓜、西瓜、文蛤等，應有盡有，今天因應季節性特別選用絲瓜做為食材示範。

黃素華說，每100公克絲瓜熱量只有17大卡，其中含有0.6公克的膳食纖維，適度補充，不但能增加飽足感降低進食量，還有促進腸胃蠕動、幫助排便等好處，對人體健康多多；該院主廚黃連益現場示範，並提供食譜讓民眾免費回家動手做，大受歡迎。

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  • 臺大醫院雲林分院營養師利用在地食材教大家烹調健康料理。（記者廖淑玲攝）

    臺大醫院雲林分院營養師利用在地食材教大家烹調健康料理。（記者廖淑玲攝）

  • 在地食材到餐桌，臺大醫院雲林分院烹飪示範教學，大受歡迎。（記者廖淑玲攝）

    在地食材到餐桌，臺大醫院雲林分院烹飪示範教學，大受歡迎。（記者廖淑玲攝）

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