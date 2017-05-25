為憨兒籌募交通車 義賣平安手工皂
2017-05-25 18:27
華聖啟能發展中心交通車老舊，椅座表皮破損得用其他坐墊取代。（記者廖淑玲攝）
〔記者廖淑玲／雲林報導〕為憨兒籌募交通車，華聖啟能發展中心今天起號召愛心人士義賣手工平安皂，希望能募得144萬元，購得2輛小客車接送憨兒，期盼大家踴躍支持，完成大家的心願。
椅座表皮破損得用其他坐墊取代，座椅下的支撐架用木板加強結構，玻璃破損用三秒膠補否則會滲水……華聖啟能中心兩輛交通車，12年車齡因使用頻率太高，里程數超過35萬公里，為了安全及照顧更多的憨兒，中心推動募款買車行動。
華聖啟能發展中心主任劉振旺說，舊車引擎損壞嚴重，經常拋錨「顧路」，去年曾發起小豬募款，500隻小豬出養100隻，至今只有20隻回家，只募得2萬多元，距離目標仍有一大段距離；但體認到自助而後人助，憨兒們自立自強，在老師指導下製作手工平安皂，透過義賣自籌購車經費。
雲林縣長李進勇得知後，今天特別到中心為憨兒加油打氣，並陪大家DIY，憨兒們見到「勇伯」都十分高興，還以中國鼓表演迎賓，一名憨兒的母親罹癌，化療中仍十分擔心孩子未來，今天專程到中心感謝李進勇並送他平安皂，感謝為憨兒發聲，祈盼社會大眾支持華聖。
劉振旺表示，中心面臨交通車老舊，無法將服務觸角延伸到沿海，才向衛福部提出勸募計畫，經核准才發起「建皂平安─創皂愛」憨兒自製手工皂義賣活動，希望天助自助者，讓中心能儘速達成汰換老舊交通車的目標，守護院生安全。有意捐贈者可洽詢05-6622136，或匯款彰化銀行009帳號9523-86-020349-00，專款專用。
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