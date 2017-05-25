后里運動公園百年老楓染病 樹專家對症下藥

2017-05-25 16:21

〔記者歐素美／台中報導〕台中市后里運動公園內有兩棵楓樹疑似生病，因去年改善未見成效，今年更加嚴重，市議員陳清龍今天會同市府相關單位及中興大學樹木專家現場會勘，確認兩棵楓樹感染腐朽菌，必須改善棲地、用藥與施肥，預計3個月能將兩棵百年老樹救回。

后里區墩東里長郭登豐說，后里運動公園有7棵楓樹，其中兩棵從去年起看起來就不一樣，正常楓樹葉是深綠且茂盛，染病的兩棵的葉子則顯得稀疏，「夏天也都沒長什麼葉子」。

中興大學樹木專家顏志恒表示，這兩棵楓樹都染上腐朽菌，判斷是先前覆土過深且泡水，使得根系功能受阻，樹葉枯萎，將先改善舖面，並針對樹根使用殺菌劑後再加以施肥，讓其恢復養分，預估約需3個月時間。

陳清龍說，公園內這幾棵老楓樹，年齡比我們都還要大，先前因生長環境使得樹木抵抗力減弱，而染上腐朽菌，慶幸的是腐朽菌不會傳染，在樹木醫師的建議下，兩棵都能獲得基本改善，要求后里區公所與建設局、農業局等充分配合，改善棲地，保留老樹。