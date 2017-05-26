台灣10大美妝Youtuber出爐 丹妮婊姐成最大遺珠

大數據網站統計出台灣人氣美妝Youtuber前10名，Hello Catie拿下第1名。（圖擷取自Hello Catie粉專）

2017-05-26 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕想要化好妝又想知道最新流行的彩妝保養資訊？自己孤軍奮鬥是不夠的，網路上有不少美妝的部落客和Youtuber，想知道最新的美妝資訊一樣要follow她們！根據大數據分析《dailyview網路溫度計》統計，台灣人氣最高的美妝Youtuber就是以下這10位。

10.荔枝兒

▲荔枝兒是專職美妝部落客同時也是位媽媽，擅長透過文字與影片來紀錄生活趣事與美妝流行資訊。

9.雅勻

▲美式風格的雅勻，是名學生美妝Youtuber更是知名模特兒經紀公司的模特兒，分享美妝教學及心得的她，更會結合現在流行化妝品，推出試用影音。

8.大沛

▲先前曾被批踢踢網友選為0業配文的她，也是網友推薦的人氣美妝Youtuber第8名，化妝年齡有16年的她，更是能專業講出不少一般民眾化妝的困擾，她也把頻道分類讓觀眾能快速尋找到自己想要的，底妝、彩妝到開箱都有明確分類。

7.GINA HELLO!

▲原本是圖文部落客的Gina，是近年來受到不少水水推崇的人氣部落客，她的照片都會經過精心美編，看得出來比其他人用心不少。

6.iGisele 愛吉賽兒

▲吉賽兒的特色就是每部影片都會先看著影片好幾秒，真的不是手機或電腦壞掉，是她的固定模式。

5.I'm Charlie

▲查理是編編很愛的美妝Youtuber之一，主題多元的她，有時候還會讓瑞典男友來客串幫她化妝，好人緣的她有時候也會跟其他部落客一起拍影片，如：丹妮婊姐（最大遺珠）、Catie（本篇第1名）。

4.Dolly守屋幸慈

▲台、日、原住民混血的守屋幸慈，深刻的輪廓加上美術系的她，常以明星仿妝受到網友歡迎，但產量的她也讓不少網友覺得重量不重質，和相機美肌功能調太亮失真。

3.陳佩佩Arial Chen

▲「分手妹」陳佩佩曾因1支邊哭邊化妝的影片爆紅，和男團「4ever」前成員拿鐵（許豪恩，也是棒棒堂弟弟）結婚產女後，影片更新速度變慢，業配也變多，讓不少粉絲大呼可惜。

2.沛莉 Peri

▲一看到沛莉就想到《空姐忙什麼》，不少粉絲都是從《空姐》認識她的，但其實在演出《空姐》前她就是知名美妝部落客了，但每次點進去影片聽到她說：「大家好我是沛莉」，編編都以為《空姐忙什麼》更新了。

1.Hello Catie

▲Catie也是編編平常上班會看的美妝Youtuber之一，詳細的資訊內容，加上口齒清晰，只要戴上耳機，就能立刻聽清楚她要傳達的資訊。Catie個人風格明顯，不管是業配還是雷文都能有自己的見解。懷孕即將卸貨的她，近期產量比較不固定，不過作品質量都還是有一定水準，不愧是統計出來的網路人氣美妝Youtuber第1名。