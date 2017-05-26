台灣10大美妝Youtuber出爐 丹妮婊姐成最大遺珠
大數據網站統計出台灣人氣美妝Youtuber前10名，Hello Catie拿下第1名。（圖擷取自Hello Catie粉專）
〔即時新聞／綜合報導〕想要化好妝又想知道最新流行的彩妝保養資訊？自己孤軍奮鬥是不夠的，網路上有不少美妝的部落客和Youtuber，想知道最新的美妝資訊一樣要follow她們！根據大數據分析《dailyview網路溫度計》統計，台灣人氣最高的美妝Youtuber就是以下這10位。
10.荔枝兒
▲荔枝兒是專職美妝部落客同時也是位媽媽，擅長透過文字與影片來紀錄生活趣事與美妝流行資訊。
9.雅勻
▲美式風格的雅勻，是名學生美妝Youtuber更是知名模特兒經紀公司的模特兒，分享美妝教學及心得的她，更會結合現在流行化妝品，推出試用影音。
8.大沛
▲先前曾被批踢踢網友選為0業配文的她，也是網友推薦的人氣美妝Youtuber第8名，化妝年齡有16年的她，更是能專業講出不少一般民眾化妝的困擾，她也把頻道分類讓觀眾能快速尋找到自己想要的，底妝、彩妝到開箱都有明確分類。
7.GINA HELLO!
▲原本是圖文部落客的Gina，是近年來受到不少水水推崇的人氣部落客，她的照片都會經過精心美編，看得出來比其他人用心不少。
6.iGisele 愛吉賽兒
▲吉賽兒的特色就是每部影片都會先看著影片好幾秒，真的不是手機或電腦壞掉，是她的固定模式。
5.I'm Charlie
▲查理是編編很愛的美妝Youtuber之一，主題多元的她，有時候還會讓瑞典男友來客串幫她化妝，好人緣的她有時候也會跟其他部落客一起拍影片，如：丹妮婊姐（最大遺珠）、Catie（本篇第1名）。
4.Dolly守屋幸慈
▲台、日、原住民混血的守屋幸慈，深刻的輪廓加上美術系的她，常以明星仿妝受到網友歡迎，但產量的她也讓不少網友覺得重量不重質，和相機美肌功能調太亮失真。
3.陳佩佩Arial Chen
▲「分手妹」陳佩佩曾因1支邊哭邊化妝的影片爆紅，和男團「4ever」前成員拿鐵（許豪恩，也是棒棒堂弟弟）結婚產女後，影片更新速度變慢，業配也變多，讓不少粉絲大呼可惜。
2.沛莉 Peri
▲一看到沛莉就想到《空姐忙什麼》，不少粉絲都是從《空姐》認識她的，但其實在演出《空姐》前她就是知名美妝部落客了，但每次點進去影片聽到她說：「大家好我是沛莉」，編編都以為《空姐忙什麼》更新了。
1.Hello Catie
▲Catie也是編編平常上班會看的美妝Youtuber之一，詳細的資訊內容，加上口齒清晰，只要戴上耳機，就能立刻聽清楚她要傳達的資訊。Catie個人風格明顯，不管是業配還是雷文都能有自己的見解。懷孕即將卸貨的她，近期產量比較不固定，不過作品質量都還是有一定水準，不愧是統計出來的網路人氣美妝Youtuber第1名。
編編：《dailyview網路溫度計》統計表示，丹妮婊姐以些許之差沒能進榜，編編之前也有介紹過的Live an insight也是遺珠名單，還有哪些遺珠沒能進榜呢？請留言+分享告訴我們。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 世大運宣傳片太神 網友瘋傳：不輸東京奧運（影音）
- （影音）傳陳星想用不倫戀撇誘姦？謝震武突破盲點
- 外交部︰台灣多元包容力 讓世界都看到
- NBA》超越籃球之神！詹皇生涯季後賽得分史上第1（影音）
- 運動後攝取乳製品 有助預防生活習慣病
- 桃市容積移轉改雙軌 議員要求多溝通
- 希臘前總理遭炸彈襲擊 重傷送醫
- 第5、6隊難尋 恰恰有另類觀察
- 買氣停滯成屋堆疊 北台待售建案908件
- 日職》陽岱鋼回來了！ 第3打席就轟全壘打
- 林全內閣最快6月改組？傳這些人被列黑名單...
- 哪國家元首顏值高？ 蔡英文第40名 金正恩墊底
- 今年GDP可望上修 拚破2
- 立院初審 政黨財務須公開 帳簿保存7年
- 萌萌不要看！同性企鵝家庭也領養Baby
- 失明女童能文能武 獲總統教育獎
- 《飛行時光》3
- NBA》魔術強森談湖人 「只有英葛蘭是非賣品」
- 中國警破獲仿冒鞋廠 逾50萬雙名牌鞋全都假的
- 《設計異想家》IKEA×Tom Dixon
- 自由談》孔融可讓梨不可讓命
- 潘瑋柏公開認愛了 曖昧互標甜蜜早餐
- 英國皇家空軍轟炸IS 飛彈嘲諷寫字照瘋傳
- 野性的殘酷… 中國男遭熊兩掌打爆顱骨
- NBA》去年在達拉斯租屋違約 麥基賠錢了事
- 《家的歸屬感》旅居私宅
- 頭社盆地淹水 10公頃農園重創
- 高鐵局標售17土地 僅1筆成交
- 《慶端午全台獨有》南屯穿木屐躦鯪鯉 30日登場
- 曼城恐攻 凶嫌父、弟利比亞落網
- 《甘味》女星抗癌遇生日 「又多活一年」催淚
- 布赫賓德6月風城獻技 台積電導聆
- Omega贊助科學 頒贈得獎人名錶
- 設計師聯手精品 彩虹包華麗多變
- 大帝第3戰失常 傑佛森爆料︰他病了
- 誇大? 北韓北極星2實戰 恐再一年
- 主戰場山水沙灘 旅遊新熱點
- 《飛行時光》4
- 弊端頻生 永豐金3高層請辭 立委酸斷尾求生
- 筍絲二氧化硫超標 遭罰3萬
標題：台灣10大美妝Youtuber出爐 丹妮婊姐成最大遺珠
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email