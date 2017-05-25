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佯裝非基改食品 「九品香辣味包干」被抓包

「九品香辣味包干」標示非基因改造、卻被驗出基改成份，最高將處四百萬元罰款。（食藥署提供）

2017-05-25  10:59

〔記者吳亮儀／台北報導〕食品藥物管理署和各地衛生局稽查基因改造食品，一件「九品香辣味包干」標示非基因改造、卻驗出基改成份，最高將處4百萬元罰款。

稽查以使用基因改造黃豆或玉米的製造業者，及供應校園黃豆或玉米製品業者為查核對象，55件產品中，一件「九品香辣味包干」標示非基因改造食品，但檢出基因改造成分，地方衛生局已針對違規情事後續裁處。

食藥署表示，「九品香辣味包干」標示「製成採用美國、加拿大非基因改造黃豆」，但檢出基因改造黃豆成分，涉及標示不實，最高可處400萬元以下罰鍰。

另外，抽查93件產品標示，發現18件不符規定。經食藥署統計，查核缺失項目最多為「產品未依規定標示」，其中又以營養標示不符規定及內容物標示不完整缺失態樣最為常見，可處三萬元到三百萬元罰款。

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