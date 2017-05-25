6歲童禁止補習美語、珠算？ 教育部將重啟討論

2017-05-25 11:04

〔記者林曉雲／台北報導〕6歲幼童禁止補習美語或珠算？補習班違規問題不少，政府執法鬆散？補習班問題引發立法院教育委員會砲聲隆隆，立委蔣乃辛更高分貝抨擊，從鄭瑞城當部長，到現在的潘文忠部長，已歷經5任部長，補習班的違規管理及相關政策修法，都動不了、討論不出來。

教育部終身教育司司長黃月麗表示，《補習及進修教育法》從95年開始研修，教育部送了2、3次修法版本，最近一次是100年提出修正草案，教育部的修法版本採取「正面表列」，6歲以下兒童只能學習繪畫、跳舞等才藝與身體律動，但包括兒童美語、作文、圍棋、珠算班，均不得招收未滿6歲兒童，違法最高可罰新台幣25萬元，修正草案送入上屆立法院之後，因為屆期不續審，已退回教育部。

黃月麗表示，原本部長依委員會決議，允諾在本會期將修正草案送入立法院，但考量時空改變，6歲以下幼童的家長也換過一輪，因此認為應再多做討論，依委員會今天的意見，教育部將召開全國公聽會重啟討論。

根據教育部統計，全國補習班約1萬8千家，其中招收國小以下學生約有1萬家，招收6歲以下補習班約400家。

教委會今天審查教育部預算解凍案，其中終身教育司辦理短期補習班管理輔導等有關業務被凍結100萬元。蔣乃辛抨擊，教育部的政策讓補習班違規存在到現在，地方政府未廣設公幼，公立幼兒園不開放教英文，家長為了不讓小孩輸在起跑點，寧可一學期花30、40萬元，將小孩送入違規的私立幼兒園中，整天學習英文。

潘文忠表示，對於6歲學童是否能補習，應該要讓社會再多做討論，本來就有提案，管理層面不是問題，補習教育本應是學習不足的再學習，但6歲學童根本是學前，是否全面禁止6歲學童補習美語等，需要再多討論。

蔣乃辛認為，現行的法令，政府不落實執法，空間不足就不能做補習班，違規教英文就應該要開罰處分，但地方政府不落實執行，教育部也未積極督促地方政府執法，政策討論是另一回事，但教育部不執法也不修法。

立委柯志恩也抨擊，之前潘文忠允諾要在本會期將補教法修正草案送入立法院，這會期已確定跳票，推動態度太消極。

立委陳學聖指出，台灣的教育奇景是私立跑在公立前，補習跑在正規教育前，教育部長潘文忠有地方經驗，現在大家等著看部長會怎麼做。立委張廖萬堅和蘇巧慧則主張教育部先開公聽會討論，再將修正草案送入立法院。