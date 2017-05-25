6歲童禁止補習美語、珠算？ 教育部將重啟討論
〔記者林曉雲／台北報導〕6歲幼童禁止補習美語或珠算？補習班違規問題不少，政府執法鬆散？補習班問題引發立法院教育委員會砲聲隆隆，立委蔣乃辛更高分貝抨擊，從鄭瑞城當部長，到現在的潘文忠部長，已歷經5任部長，補習班的違規管理及相關政策修法，都動不了、討論不出來。
教育部終身教育司司長黃月麗表示，《補習及進修教育法》從95年開始研修，教育部送了2、3次修法版本，最近一次是100年提出修正草案，教育部的修法版本採取「正面表列」，6歲以下兒童只能學習繪畫、跳舞等才藝與身體律動，但包括兒童美語、作文、圍棋、珠算班，均不得招收未滿6歲兒童，違法最高可罰新台幣25萬元，修正草案送入上屆立法院之後，因為屆期不續審，已退回教育部。
黃月麗表示，原本部長依委員會決議，允諾在本會期將修正草案送入立法院，但考量時空改變，6歲以下幼童的家長也換過一輪，因此認為應再多做討論，依委員會今天的意見，教育部將召開全國公聽會重啟討論。
根據教育部統計，全國補習班約1萬8千家，其中招收國小以下學生約有1萬家，招收6歲以下補習班約400家。
教委會今天審查教育部預算解凍案，其中終身教育司辦理短期補習班管理輔導等有關業務被凍結100萬元。蔣乃辛抨擊，教育部的政策讓補習班違規存在到現在，地方政府未廣設公幼，公立幼兒園不開放教英文，家長為了不讓小孩輸在起跑點，寧可一學期花30、40萬元，將小孩送入違規的私立幼兒園中，整天學習英文。
潘文忠表示，對於6歲學童是否能補習，應該要讓社會再多做討論，本來就有提案，管理層面不是問題，補習教育本應是學習不足的再學習，但6歲學童根本是學前，是否全面禁止6歲學童補習美語等，需要再多討論。
蔣乃辛認為，現行的法令，政府不落實執法，空間不足就不能做補習班，違規教英文就應該要開罰處分，但地方政府不落實執行，教育部也未積極督促地方政府執法，政策討論是另一回事，但教育部不執法也不修法。
立委柯志恩也抨擊，之前潘文忠允諾要在本會期將補教法修正草案送入立法院，這會期已確定跳票，推動態度太消極。
立委陳學聖指出，台灣的教育奇景是私立跑在公立前，補習跑在正規教育前，教育部長潘文忠有地方經驗，現在大家等著看部長會怎麼做。立委張廖萬堅和蘇巧慧則主張教育部先開公聽會討論，再將修正草案送入立法院。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 男星月花30萬養4女買不起房 網友怒譙想燒炭
- 一場「滅頂」行動 滅掉頂新魏家兄弟1200億財產
- 《帥到分手》爆紅卻無緣鍍金 音樂人為周湯豪抱屈
- 日本黑幫「沈淪」 山口組幹部偷西瓜
- 5.8億門檻高？洪總：花錢製造效益
- Chloe奢華手環包 裝飾＋實用
- 少浪柔情歌聲 讓阿嬤目眶紅
- 中寮隧道工程車毀路損屋 田寮人抗議
- 美官員搶公布凶嫌 英國不悅
- 豬哥亮曾爆有新歡 「她」奔靈堂遺孀沒攔阻
- 18國在WHA為台灣發聲 中國竟要求停止干涉內政
- 陳彥博 戴著Garmin趴趴走
- 台中市優化公車專用道破爛 6月啟動路平
- 憑「這點」豬哥亮應得金馬 《大釣哥》導演力挺
- 中國吉利買寶騰 附帶蓮花汽車
- 比吉斯經典音樂翻紅 銷售數字飆漲669％
- （影音）阿湯哥宅在飯店沒忘記台粉 親錄影片問候
- （雲林）焚化廠仲裁案 李進勇︰不符公平正義
- 台股萬點附近震盪強 未來資產投信：攻高仍須增量
- 法網會外賽》張凱貞6度破發 復仇開胡
- 無四死完投勝 萊斯特宰巨人
- 《防過敏特企1 》 除塵蟎吸塵器 大吸力+拍打吸頭
- 《自由廣場》大學拆不拆蔣公銅像的抉擇
- 台灣大鳴大放 中國醜態畢露
- 台南》野狗咬傷8旬嬤 里長 應給老人打狗棒
- 吃屎名嘴亂扯非法同居 林心如霍建華決定告到底
- 金宇彬罹鼻咽癌 驚傳恐怖巧合
- 社論》可怕的「公務員化」
- 選前曾互槓 川普、教宗相見歡
- 花現白河》阿勃勒「黃金雨」 與蓮花比美
- 防檢濫權 起訴審查將獨立程序
- 中國A股6月納MSCI 不樂觀
- 《自由廣場》從物流成本與風險看「一帶一路」
- 是否要設「毒品法庭」 司改委員意見大不同
- 對柯潔第二場開打 AlphaGo再贏將完勝
- 亞洲少年跆拳賽 陳詩欣掌兵符
- 大南瓜競重 4連霸主秀新成果
- 社群發威民間輸暖 愛漫曼城
- 三鶯大橋改建 8月底啟動
- 高爾夫》復健狀況不錯 伍茲：我想要再回到職業賽
標題：6歲童禁止補習美語、珠算？ 教育部將重啟討論
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email