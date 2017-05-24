氣炸了！ 網購飄逸荷葉裝 到貨卻變馬甲

2017-05-24 20:40

〔記者王捷／台南報導〕周姓少婦在網路上買了一件號稱是「飄逸感」荷葉吊帶裝，周女再三與賣家確認尺寸後下標，不料周女今日拿到實品，穿上以後變成馬甲，氣到跟賣家理論，但賣家反駁，網路上買東西，有時候麻豆瘦也要考慮，讓周婦怒道，難道是酸她太胖？一定要告詐欺，台南消保官楊璿圓認為，這是消費糾紛，可以向消保處申訴。

周女說，上星期在網拍買了3件衣服，當時她主打飄逸感、荷葉邊的吊帶裝，為能穿得合身又飄逸，因此在購買前，還向賣家特別問了尺寸，沒想到拿到實品以後，卻發小了至少6公分，她不滿向賣家核對尺寸，但賣家卻指稱商品已經下架，無法核對。

周女想要退錢，但商家卻說，商品價格已經壓了很低，無法退換貨，令周女很生氣，質問店家，當初都有對好尺寸，現在卻寄來尺寸不符合的商品，難道要她自行吸收？店家反問，網路上買東西就是要考慮很多，有時候麻豆太瘦也有可能，會不會是周女的比較肉？

店家的態度讓周女氣炸，到警所要向警方提告詐欺，不過警方認為，這個可能比較符合民事的消費糾紛，硬要提告也是可以，但多數的案件都會以不起訴收場。

消保官楊璿圓說，周女的案件必較屬於消費糾紛，可以向消保官申訴，消保官會安排商家與買家開調解會，相關單據可以搜尋行政院消保處，填寫網路申訴，或是向市消保官申訴。