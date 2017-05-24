| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大福彩、今彩539 開獎囉！ 嘉義中埔規模5.0地震 4小時連5震 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

氣炸了！ 網購飄逸荷葉裝 到貨卻變馬甲

2017-05-24  20:40

〔記者王捷／台南報導〕周姓少婦在網路上買了一件號稱是「飄逸感」荷葉吊帶裝，周女再三與賣家確認尺寸後下標，不料周女今日拿到實品，穿上以後變成馬甲，氣到跟賣家理論，但賣家反駁，網路上買東西，有時候麻豆瘦也要考慮，讓周婦怒道，難道是酸她太胖？一定要告詐欺，台南消保官楊璿圓認為，這是消費糾紛，可以向消保處申訴。

周女說，上星期在網拍買了3件衣服，當時她主打飄逸感、荷葉邊的吊帶裝，為能穿得合身又飄逸，因此在購買前，還向賣家特別問了尺寸，沒想到拿到實品以後，卻發小了至少6公分，她不滿向賣家核對尺寸，但賣家卻指稱商品已經下架，無法核對。

周女想要退錢，但商家卻說，商品價格已經壓了很低，無法退換貨，令周女很生氣，質問店家，當初都有對好尺寸，現在卻寄來尺寸不符合的商品，難道要她自行吸收？店家反問，網路上買東西就是要考慮很多，有時候麻豆太瘦也有可能，會不會是周女的比較肉？

店家的態度讓周女氣炸，到警所要向警方提告詐欺，不過警方認為，這個可能比較符合民事的消費糾紛，硬要提告也是可以，但多數的案件都會以不起訴收場。

消保官楊璿圓說，周女的案件必較屬於消費糾紛，可以向消保官申訴，消保官會安排商家與買家開調解會，相關單據可以搜尋行政院消保處，填寫網路申訴，或是向市消保官申訴。

廣告
  • 周女指出，店家提供的照片，明明看起來很飄逸，她向商家反映尺寸不符，卻被店家反駁，麻豆很瘦也要考慮。（記者王捷翻攝）

    周女指出，店家提供的照片，明明看起來很飄逸，她向商家反映尺寸不符，卻被店家反駁，麻豆很瘦也要考慮。（記者王捷翻攝）

  • 周女指出，她不滿購買前已經向店家確認尺寸，沒想到拿到實品尺寸卻差很多，店家也不願退換，才想到警所告詐欺。（記者王捷翻攝）

    周女指出，她不滿購買前已經向店家確認尺寸，沒想到拿到實品尺寸卻差很多，店家也不願退換，才想到警所告詐欺。（記者王捷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 消費糾紛 網購 網購糾紛
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式打拋肉
古早味甜點✧蜜番薯
越式✧牛肉河粉
好喝綠豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：氣炸了！ 網購飄逸荷葉裝 到貨卻變馬甲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月24日‧星期三‧丁酉年四月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.