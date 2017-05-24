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淡水栗子南瓜隧道好討喜 五顏六色點綴可愛

淡水區栗子南瓜隧道景觀活潑可愛，相當討喜。（記者李雅雯攝）

2017-05-24  19:29

〔記者李雅雯／新北報導〕栗子南瓜隧道在新北市淡水區也看得到。

淡水區屯山里十號橋下的農田，在園區主人悉心照料栽培下，養成了長達30公尺的栗子南瓜隧道，各式品種呈現出不同色澤，飽滿結果懸在棚上，相當討喜，活潑可愛的場景好似遁入另個空間，充滿讓人開心的正向力量，逗樂了每位探訪的遊客。

現場栽種的栗子南瓜品種包括「一品」、「東昇」、「瑞福」、「春娘」、「李白」和「黑海」，成熟結果後分別呈現墨綠、橙黃、灰綠、淡黃、白色、濃綠等不同顏色，相襯綠色藤蔓；以搭設棚架方式栽種栗子南瓜，因為通風良好、光照均勻，較平地栽種來得不易得病；結果率也較高。該批栗子南瓜在2月份種下，約在100天後成熟，預計將會在6月收成。

栗子南瓜怕高溫也怕多雨，若是下過雨後的驟然飆高溫，更容易染病；栗子南瓜其實不好照顧。園區主要照料者為現年73歲的謝簡素，她總是搶在太陽升起前就到農田工作，搶在天氣變得太熱前收工，幾乎天天上工不間斷。謝簡素說，整理藤蔓算是所有工作中最費時又費心的部分，需要定時修剪，由於藤蔓不會只往一個方向走，還需要手工固定和牽引。「聽到人家稱讚說『怎麼這麼漂亮』就很高興了啦」，謝簡素大方地和所有人分享這片費心照顧的景觀。

栗子南瓜隧道這般景觀預計將再維持兩週，約莫在6月10日前後，就準備要採收了。

淡水區栗子南瓜隧道，景觀活潑可愛，相當討喜，每位造訪遊客都帶走了好心情。（記者李雅雯攝）

淡水區栗子南瓜隧道，不同品種呈現不同顏色。（記者李雅雯攝）

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